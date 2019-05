Competenze digitali, parte la sfida “super docenti” in 5 Regioni

Un passo avanti nella “didattica digitale”. E’ l’obiettivo della collaborazione tra Fondazione Mondo Digitale e Google, che punta a coinvolgere i docenti della scuola italiana nel pensiero computazionale attraverso Computer Science First, piattaforma gratuita per insegnare e apprendere nuovi linguaggi di programmazione così da integrare la didattica con metodologie innovative.

Dopo il successo della prima edizione (ha coinvolto 470 insegnanti e 9mila studenti), la Fondazione Mondo Digitale lancia una nuova sfida a 5 “super docenti” che dovranno formare nel 2019 oltre 500 colleghi di Lazio, Campania, Sicilia, Veneto e Piemonte. Il modello di insegnamento “alla pari”, supportato da attività guidate, giochi e video animazioni, aiuta il docente, anche senza esperienza, a introdurre i nuovi linguaggi digitali nell’insegnamento delle materie scolastiche e a creare curriculum verticali, dalle elementari alle superiori, che rispettano tempi e modalità di apprendimento di ciascuno studente, anche con bisogni speciali.

La piattaforma, basata sul linguaggio intuitivo Scratch, ideato dal gruppo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab, non è pensata solamente per acquisire in modo veloce le abilità base di programmazione, ma anche per accompagnare i docenti lungo percorsi didattici capaci di intrecciare il coding con le discipline curricolari.

Il lavoro fianco a fianco con alcuni insegnanti di scuola primaria, protagonisti della prima edizione del progetto, ha permesso infatti alla Fondazione di sperimentare un tentativo di mappatura del curriculum per creare connessioni tra le aree di attività di CS First (Story-telling, Fashion and Design, Arte, Friends, Social media, Game design, Animation, Mathematics, Computer Science) e le principali materie scolastiche.

Il risultato della collaborazione è una selezione di attività trasversali che ogni insegnante può implementare e personalizzare secondo le proprie esigenze per trovare nuove soluzioni pedagogiche: da animazioni di scienze sul ciclo dell’acqua e sulla nascita della terra, a progetti di storytelling sulla storia, fino a giochi interattivi di geografia, matematica e inglese.

Nel mese di ottobre, con la “CSF League”, verranno premiati i progetti migliori realizzati dai docenti insieme ai loro studenti.

“I risultati raggiunti con la prima edizione del progetto ci hanno confermato che ci sono moltissimi docenti e dirigenti innovatori pronti a sperimentare nuovi modi di fare didattica – dice Alfonso Molina, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale -. Il nostro impegno al fianco di Google è quello di offrire formazione e strumenti per renderli protagonisti del cambiamento e attori consapevoli della trasformazione digitale della scuola”.

“A Google vogliamo ispirare i giovani di tutto il mondo non solo a utilizzare la tecnologia, ma anche a crearla – dice Verónica Gebhardt, Google Education Program Manager -. Desideriamo preparare gli studenti per il futuro, e incrementare l’accesso all’educazione informatica”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA