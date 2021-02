Connected car, Bosch sale sul cloud di Microsoft. E l'auto funziona come uno smartphone - CorCom

L’auto connessa è sempre più sul cloud per un’esperienza utente sempre più simile a quello sullo smartphone. Bosch, il colosso tedesco delle forniture per costruttori, ha annunciato un’alleanza con Microsoft per sviluppare una piattaforma per veicoli sempre più definiti dal software (software-defined) che permetterà una “integrazione seamless tra automobile e cloud”, come si legge in una nota per i media.

L’obiettivo di questa collaborazione è semplificare e accelerare lo sviluppo e l’impiego del software per veicoli lungo tutto il ciclo di vita dell’auto e in linea con gli standard di qualità dell’industria automotive.

La nuova piattaforma sarà basata su Microsoft Azure e incorporerà moduli software di Bosch. Ciò consentirà di sviluppare e scaricare il software nelle unità di controllo e nei computer dei veicoli.

“Stiamo creando le condizioni affinché gli aggiornamenti wireless funzionino in modo ottimale sui veicoli esattamente come sugli smartphone“, ha sottolineato il managing director di Bosch, Markus Heyn.

La piattaforma sarà disponibile per i primi prototipi di veicoli alla fine del 2021.

Più funzionalità e servizi per le auto

Altro elemento dell’alleanza sarà lo sviluppo di strumenti che aumentano l’efficienza del processo di sviluppo del software per auto. Questo a sua volta stimolerà l’innovazione e ridurrà i costi di sviluppo del software per veicoli per le varie imprese del settore.

Dal punto di vista degli automobilisti, la piattaforma di Bosch con Microsoft si tradurrà in un accesso più veloce alle nuove funzionalità e ai nuovi servizi digitali.

Ovviamente Bosch già fornisce aggiornamenti dei software delle auto “over the air”. Ma la piattaforma completa annunciata oggi potrà dare più strumenti alle case automobilistiche per sviluppare nuove funzionalità e portarle velocemente sulla connected car, ha sottolineato Heyn.

Il software differenzia i brand

Il software ha un ruolo sempre più importante nei veicoli. Nuovi trend come l’auto elettrica, la guida driverless e i servizi di mobilità sono tutti abilitati dal software. E questo richiede continui aggiornamenti e miglioramenti che rispettano le regole sulla sicurezza, sottolinea Bosch.

Commentando la partnership Scott Guthrie, executive vice president, Cloud + AI, di Microsoft, ha detto: “Ora che il software sta rapidamente diventando l’elemento chiave di differenziazione nell’industria automobilistica, la nostra ambizione è di aiutare le aziende a portare velocemente sul mercato servizi di mobilità per auto e veicoli commerciali”.

La scorsa settimana il costruttore tedesco Volkswagen ha annunciato una cooperazione simile con Microsoft. I servizi cloud di Azure saranno usati per agevolare lo sviluppo software destinato alle auto a guida autonoma. Scambio di dati fra vetture, capacità di calcolo e intelligenza artificiale sono il centro di questo accordo che punta allo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida facendo leva sulla piattaforma Azure.

