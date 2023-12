Connettività ultraveloce e centralino virtuale all-in-one per le pmi italiane

Introdurre un’offerta commerciale innovativa che combina connettività ad alta velocità in varie modalità, condivisa e dedicata, con soluzioni avanzate di centralino virtuale per favorire la comunicazione unificata nelle aziende è l’obiettivo del nuovo accordo siglato fra Connecting Project, Zucchetti Informatica e Tiscali Italia.

Nell’ambito della partnership, Connecting Project, società partecipata al 40% da Tiscali Italia, si occuperà della fornitura di connettività e servizi ad alto valore aggiunto in grado di abilitare le piccole e medie imprese (pmi) all’utilizzo di servizi cloud e software a supporto della transizione digitale. Zucchetti Informatica implementerà diverse soluzioni ad alta affidabilità per consentire ad ogni azienda di accedere in modo ancora più performante all’uso dei servizi applicativi e dei software più evoluti, consolidando gli obiettivi societari di garantire alle imprese, di ogni settore e dimensione, di essere competitive nel proprio mercato. Tiscali Italia gestirà il servizio help desk di primo livello, garantendo la risposta alle esigenze dei clienti.

Connettività condivisa e dedicata

L’accordo introduce un’offerta commerciale basata sulla connettività erogata in modalità condivisa – Ftth, Fttc, Fwa – e dedicata – Fod e ponti radio – alla quale verrà abbinato il servizio di centralino virtuale per facilitare la Unified Communication aziendale, sviluppando così un vantaggio reale per le aziende, abilitando servizi innovativi, utili ed efficienti.

Il valore della sinergia

“Il percorso che ha portato a questo importante accordo è stato il risultato di una stretta sinergia tra Tiscali Italia, la società partecipata Connecting Project e Zucchetti Informatica. La messa a sistema di risorse e competenze, unitamente alla scelta di Zucchetti Informatica come partner tecnologico, sono state fondamentali nel processo di trasferimento di know-how e competenze digitali, consolidate durante anni di collaborazione con i principali attori del settore”, ha dichiarato Davide Rota, Amministratore Delegato di Tiscali Italia.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la sottoscrizione di questo accordo che ci impegna come partner tecnologico di Zucchetti Informatica, provider Ict del Gruppo Zucchetti, principale software house italiana. Crediamo fermamente che la connettività ultra-broadband, i servizi di Unified Communications e l’assistenza dedicata al cliente, insieme ai servizi evoluti di Zucchetti Informatica, rappresentino un catalizzatore essenziale per tutte le imprese che stanno attraversando il processo di transizione digitale, fondamentale per la crescita e lo sviluppo del proprio business”, aggiunge Luca Cecchi, Amministratore Delegato di Connecting Project.

“Sono estremamente entusiasta di annunciare la collaborazione tra Zucchetti Informatica, Connecting Project e Tiscali per un progetto così importante per la nostra realtà, che consolida Zucchetti Informatica come punto di riferimento per le imprese che abbracciano la trasformazione digitale, attraverso proposte orientate alla qualità di servizio. L’assistenza disponibile 7 giorni su 7 per garantire il massimo supporto ai nostri clienti, unito alla connettività dedicata ed il valore della ridondanza, sono i pilastri su cui abbiamo fortemente puntato per contribuire al successo continuo delle attività ed il nuovo servizio di Connettività e Voce, frutto di questa preziosa collaborazione, rappresenta una delle numerose iniziative sviluppate per offrire servizi tangibili che promuovano la crescita delle aziende”, conclude Paolo Moietta, Amministratore Unico di Zucchetti Informatica.

