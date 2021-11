Cdp-Maeci, nasce il portale di business matching per le Pmi italiane all'estero - CorCom

Lo strumento si rivolge a tutte le aziende con un occhio particolare alle Pmi e prende il via proponendo abbinamenti tra le nostre imprese interessate ai mercati asiatici e le loro controparti nei mercati maggiori – Cina, India e Giappone – per creare opportunità di business.

Dal prossimo anno la piattaforma allargherà la sua operatività al Sud-est asiatico e progressivamente ad altri Paesi, sulla base delle priorità espresse dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione coordinata dal Maeci insieme al ministero per lo Sviluppo economico (Mise).

Sostenere l’export e gli incontri di business anche in pandemia

Il portale, realizzato da Cdp in otto lingue e allineato ai più alti standard di sicurezza informatica, una volta entrato a pieno regime permetterà alle imprese di conoscere altre aziende che l’algoritmo proporrà come potenziali partner. L’obiettivo è quello di sostenere l’export e l’internazionalizzazione ma anche di superare le barriere fisiche e le restrizioni imposte dalla pandemia, soprattutto sui mercati più lontani e complessi. Allo stesso tempo, le imprese estere accederanno alla piattaforma per identificare le possibili opportunità di business in Italia.

Business Matching arricchirà l’offerta di strumenti e servizi messi in campo da Cdp, Sace, Simest e Agenzia Ice per favorire le intese tra le imprese italiane ed estere. Per sostenere questo percorso, particolare attenzione sarà rivolta da Simest alle Pmi italiane nella promozione della piattaforma digitale.

Come funziona la piattaforma per il matching di imprese

Alla piattaforma Business Matching si potrà accedere sia dai siti web di Cdp e Simest, sia attraverso il portale del Maeci dell’export e dell’internazionalizzazione Export.Gov.it.

Dopo essersi registrata gratuitamente, l’impresa italiana sarà invitata a indicare le proprie esigenze di business e il profilo delle controparti estere che desidera incontrare. Periodicamente, non appena lo strumento sarà a pieno regime, l’azienda riceverà la notifica di possibili abbinamenti con le controparti e la relativa percentuale di affinità sulla base del proprio profilo.

Sarà possibile, inoltre, visionare le informazioni sull’impresa estera e scegliere se accettare o meno il contatto proposto dall’algoritmo. In caso di esito positivo, si potrà fissare un incontro virtuale in uno spazio dedicato (virtual room) all’interno della piattaforma con disponibilità di un interprete.

Business Matching offre alle imprese registrate la possibilità di partecipare a eventi e webinar per approfondire temi di interesse su Paesi e mercati e mette a disposizione – grazie al lavoro di un team editoriale – news, storie di successo e interviste con esperti dei principali settori target.

Le prime settimane che seguiranno il lancio saranno dedicate all’arricchimento del database, ad accogliere le registrazioni e a recepire gli obiettivi di business.

Successivamente, lo strumento sarà pienamente operativo e in grado di proporre gli abbinamenti con le aziende estere su base costante, durante tutto l’anno.