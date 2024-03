Customer data platform, mercato a 28 miliardi entro il 2028: spinta dal segmento cloud

Il mercato della Customer Data Platform (Cdp) crescerà in modo significativo da qui al 2028, a causa di vari fattori aziendali come l’aumento del volume e della complessità dei dati, i crescenti requisiti di conformità alle normative, il passaggio al marketing e alla pubblicità basati sui dati e l’evoluzione del panorama della customer intelligence. La necessità di offrire un’esperienza omnichannel e la proliferazione dei canali dei clienti sono altri fattori che contribuiscono alla crescita del mercato.

Lo afferma la ricerca “Customer Data Platform Market Offering, Application, Type, Vertical and Region – Global Forecast to 2028” pubblicata da MarketsandMarkets, secondo cui il mercato della Cdp crescerà da 5,1 miliardi di dollari nel 2023 e 7,4 miliardi di dollari nel 2024 a 28,2 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 39,9%.

La spinta del segmento cloud

In base alla piattaforma e alla modalità di implementazione, MarketsandMarkets prevede che il segmento cloud registrerà il Cagr più elevato durante il periodo di previsione. I Cdp basati sul cloud offrono diversi vantaggi, tra cui la scalabilità, l’adattabilità, la facilità di implementazione e l’economicità, promuovendo l’adozione del cloud nelle organizzazioni. Il basso costo e la facilità di implementazione hanno reso il cloud una modalità di implementazione molto desiderata dalle organizzazioni. I sistemi Cdp offrono una gestione basata sul web e una protezione di livello aziendale. Il mercato dei Cdp basati sul cloud è in crescita perché le pmi scelgono questi servizi.

WHITEPAPER Crowdfunding: cos'è, come funziona e le migliori piattaforme

Nei servizi System integration & deployment il maggior Cagr

Per quanto riguarda i servizi, system integration & deployment registreranno il più alto Cagr durante il periodo di previsione. Questi garantiscono la perfetta integrazione di ogni soluzione e sistema Cx, indipendentemente dalla tecnologia. L’integrazione dei sistemi fornisce strutture e framework per l’integrazione di varie soluzioni con ambienti di terze parti. Questa integrazione consente alle applicazioni di funzionare con le soluzioni legacy esistenti e rende le soluzioni efficienti e veloci.

I Cdp possono contribuire a semplificare le attività di marketing fornendo un’unica piattaforma per la gestione dei dati dei clienti e l’esecuzione delle campagne. I servizi di integrazione e implementazione del sistema includono la valutazione specifica dell’applicazione del sito e la selezione di dispositivi accurati e altre offerte IT.

Asia Pacifico la regione a più alta crescita

L’Asia-Pacifico sta registrando una crescita significativa nel mercato della Cdp e si prevede crescerà al ritmo più elevato durante il periodo di previsione. Questa crescita può essere attribuita alla crescente adozione dell’IoT e delle tecnologie intelligenti e alle crescenti iniziative governative, come le smart city, nei Paesi dell’Asia-Pacifico, tra cui Cina e India.

I key player del mercato

Alcuni degli attori principali che operano nel mercato sono: Oracle Corporation (Us); Sap Se (Germany); Adobe (Us); Salesforce (Us); Microsoft Corporation (Us); Sas Institute (Us); Twilio (Us); Cloudera (Us); Teradata (Us); Nice Systems (Israel); Dun & Bradstreet (Us).

@RIPRODUZIONE RISERVATA