Customer experience, i migliori fornitori di data integration tools

La valutazione, che sintetizza i risultati di 1.003 recensioni di clienti nel periodo di 18 mesi terminato il 30 novembre 2022, si basa su due macro-parametri: l’interesse e l’adozione degli utenti e l’esperienza complessiva. In base ai punteggi i vendor sono inseriti in quattro quadranti, all’interno dei quali i fornitori sono poi elencati in ordine alfabetico.

I data integration tools

I vendor al top e gli aspiranti Denodo, Ibm, Microsoft, Safe Software e SnapLogic, ovvero i fornitori collocati nel quadrante in alto a destra e riconosciuti come Gartner Peer Insights Customers' Choice, soddisfano o superano sia l'esperienza complessiva media di mercato che l'interesse e l'adozione degli utenti medi. Aws e Informatica, i fornitori collocati nel quadrante "Established " in basso a destra, soddisfano o superano l'interesse e l'adozione dell'utente medio del mercato, ma non soddisfano l'esperienza complessiva media del mercato. Nexla, unico fornitore collocato nel quadrante " Strong Performer " in alto a sinistra soddisfano o superano l'esperienza complessiva media di mercato, ma non soddisfano l'interesse e l'adozione dell'utente medio del mercato. Alteryx, CData Software, Hitachi Vantara, Matillion, Sas e Tibco Software, i fornitori collocati nel quadrante " Aspiring " in basso a sinistra non soddisfano né l'interesse e l'adozione degli utenti medi del mercato né l'esperienza complessiva media del mercato. Come tutti i fornitori in questo rapporto, i loro prodotti si allineano alla media del mercato e hanno soddisfatto i criteri minimi per essere inclusi.

Gartner definisce l’integrazione dei dati come la disciplina che comprende i modelli architetturali, le metodologie e gli strumenti che consentono alle organizzazioni di ottenere un accesso e una distribuzione coerenti dei dati su un ampio spettro di fonti e tipi di dati per soddisfare i requisiti di consumo dei dati delle applicazioni aziendali e degli utenti finali.

Gli strumenti di data integration consentono alle organizzazioni di accedere, integrare, trasformare, elaborare e spostare i dati su vari endpoint e su qualsiasi infrastruttura per supportare i loro casi d’uso di integrazione dei dati. Il mercato degli strumenti di integrazione dei dati comprende fornitori che offrono un prodotto o più prodotti software stand-alone per consentire la costruzione e l’implementazione di un’infrastruttura di accesso e consegna dei dati per una varietà di casi d’uso.

La metodologia di “Voice of the customer”

I punteggi di interesse e adozione degli utenti dei fornitori incorporano tre fattori di eguale peso: volume delle revisioni, volontà degli utenti di raccomandare quel vendor e copertura di mercato delle revisioni. Un fornitore deve soddisfare o superare il punteggio medio su interesse e adozione degli utenti del mercato per qualificarsi per i quadranti di destra.

L’esperienza complessiva dei clienti è un punteggio composito che incorpora la media della valutazione complessiva e delle medie delle categorie “funzionalità” e “supporto/delivery”.

rivolte ai responsabili delle decisioni It. Questa “Voice of the customer” è un documento che sintetizza le recensioni di Gartner Peer insights in informazioni dettagliateQuesta solo i fornitori con 20 o più recensioni pubblicate idonee (e 15 o più valutazioni per “Capabilities” e “Support/delivery”) durante il periodo di 18 mesi specificato. Le recensioni dei fornitori o degli utenti finali di aziende con meno di 50 milioni di dollari di entrate sono escluse da questa metodologia. prospettiva aggregata tra pari, insieme alle singole revisioni dettagliate, è complementare alla ricerca degli esperti di Gartner (ma non rappresenta il punto di vista di Gartner). Può svolgere un ruolo chiave nel processo di acquisto, in quanto si concentra sulle esperienze dirette dei clienti di implementazione e gestione di una soluzione. In questo documento sono inclusi(e 15 o più valutazioni per “Capabilities” e “Support/delivery”) durante il periodo di 18 mesi specificato. Le recensioni dei fornitori o degli utenti finali di aziende

