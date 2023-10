Data center, le big tech rivedono i piani: la capacità triplicherà nei prossimi 6 anni

Le big tech si preparano a un boom dell’utilizzo dei dati nell’era dell’intelligenza artificiale con nuovi piani di potenziamento dei loro data center. Secondo le stime di Synergy research group, la capacità media dei data center degli hyperscaler che verranno aperti nei prossimi sei anni sarà più che doppia rispetto a quelli attualmente operativi.

Il trend è alimentato non solo dalla crescita del carico critico It dei data center, che per le big tech è stato costante nel tempo, ma dai nuovi scenari aperti dall’impatto della tecnologia e dei servizi di intelligenza artificiale generativa. L’avanzamento dell’Ai generativa sta fornendo un ulteriore impulso alla necessità di strutture più potenti per sostenere l’esigenza di conservare e elaborare moli di dati enormi. Ciò significa per gli hyperscaler investire in Gpu e in energia per aumentare i centri dati.

In sei anni triplicherà il numero di big data center

Synergy research ha analizzato dati e strategie di 19 grandi fornitori di servizi cloud e internet del mondo, ovvero operatori dei segmenti SaaS, IaaS, PaaS, ricerca, social networking, e-commerce e gaming. A metà del 2023, queste aziende avevano 926 grandi data center operativi in tutto il mondo. I futuri piani di sviluppo resi pubblici includono ulteriori 427 strutture. Si tratta di un incremento di quasi tre volte entro i prossimi sei anni.

Di pari passo aumenterà la potenza richiesta per far funzionare queste infrastrutture: i progressi nell’Ai generativa stanno portando a un aumento della densità di potenza necessaria per sostenere i data center di grandi dimensioni. Il numero di Gpu utilizzate, infatti, aumenta rapidamente con il diffondersi delle applicazioni di intelligenza artificiale.

Le nuove strategie degli hyperscaler

Questa crescita esponenziale sta spingendo le big tech a riconsiderare le loro architetture e i piani di implementazione dei data center. Non solo verranno aperti nuovi data center, ma, in molti casi, si valuterà il potenziamento di quelli esistenti. L’espansione richiederà investimenti considerevoli e una costante evoluzione delle tecnologie per sostenere la domanda.

“La composizione dei data center hyperscaler continua a cambiare in termini di scelta di regione geografica o di modello di proprietà o leasing, ma nel complesso” – conclude la nota di ricerca – il numero totale di data center nel mondo è raddoppiato negli ultimi cinque anni. L’impatto degli ultimi progressi nella tecnologia di Ai generativa non è tanto quello di aumentare il numero di data center – che continueranno a crescere di oltre un centinaio all’anno – ma di aumentare in modo significativo la quantità di energia necessaria per far funzionare i data center”, un ulteriore sfida di cui gli hyperscaler dovranno tenere conto.

