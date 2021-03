Delivery door to door: Macingo, la "Bla Bla Car" dei trasporti pesanti - CorCom

Velocità di spedizione, qualità del trasporto, abbattimento delle emissioni di Co2. E’ l’obiettivo del sistema sviluppato da Macingo, Pmi innovativa calabrese – sede a Polistena – specializzata nel Delivery Door to Door di merci ingombranti come auto, moto, traslochi, mobili, industria e da poco anche refrigerato. Si tratta di una piattaforma che connette con un click trasportatori e utenti e punta a controllare l’intera filiera del trasporto garantendo affidabilità e gestione delle merci dalla partenza all’arrivo.

Il sistema è reso possibile grazie a quotazioni in real time, disponibilità dei trasportatori e fino alla dematerializzazione dei flussi informativi (dall’ordine alla fattura). Il trasportatore vede aumentare le richieste e non deve più affrontare viaggi con il mezzo scarico, mentre il consumatore ha sempre la migliore soluzione in termini di vantaggio economico, di velocità di spedizione e di garanzia sulla qualità del trasporto.

Tool di controllo delle emissioni di Co2

Grazie al tool elaborato in collaborazione con l’Università della Calabria vengono forniti dettagli sulle emissioni di Co2 risparmiate: ad oggi su oltre 17 milioni di km percorsi è stato verificato un risparmio di più di 5 milioni di kg di Co2.

Tramite la piattaforma e l’app gli utenti possono acquistare in un click un trasporto merci direttamente online con risparmi fino al 50% in termini economici e di tempo. La piattaforma, che vede registrati 2mila trasportatori, fa incontrare velocemente richieste e offerte di trasporto, facilitando la vita non solo dei privati, ma anche delle Pmi.

L’utente inserisce su Macingo.com informazioni relative alle città in cui effettuare il carico e lo scarico merci e indicazioni sulle dimensioni e sul tipo di merce da trasportare.

Un algoritmo al centro della app

L’algoritmo della piattaforma genera un prezzo con un elenco di disponibilità da parte di potenziali trasportatori e carichi compatibili con la richiesta da un punto di vista geografico, temporale e di spazio. Il cliente può vagliare i diversi preventivi e scegliere sulla base del costo, del rating del trasportatore e della recensione. Una volta effettuata la scelta, l’utente prenota il trasporto direttamente sulla piattaforma e il trasportatore viene pagato in meno di 7 gg.

“Oggi l’azienda – si legge in una nota – ha creato un importante indotto occupazionale e aiutato i trasportatori a crescere, alcuni dei quali hanno visto aumentare il proprio fatturato fino al 50%”. La società è composta dai fondatori Daniele Furfaro Ceo, Samuele Furfaro Cfo, Antonino Bonfiglio e Fabio Baleani sviluppatori. I soci sono Marco Gay di Digital Magics e Gianandrea Ferrajoli ad Mecar e Presidente di Federauto Trucksin Italia.

L’idea, dei fratelli Daniele e Samuele Furfaro e degli sviluppatori Antonio Bonfiglio e Fabio Baleani, fondatori e soci, nasce tra il 2014-2015 e inizia a prendere forma nel 2016 con l’intento di rivoluzionare il settore dei trasporti e per fornire risposte rapide ed efficienti, prima di allora sconosciute. Definita la BlaBlaCar del trasporto merci ingombranti, Macingo investe in ricerca e sviluppo offrendo un servizio innovativo per il trasportatore e per il cliente.

