Digital automotive, MotorK si compra la francese 3W Net

MotorK, l’azienda italiana specializzata in soluzioni innovative per il digital automotive, annuncia oggi l’acquisizione di 3W Net, che nello stesso ambito lavora gomito a gomito con case automobilistiche e concessionarie in Francia. Dopo aver ricevuto a dicembre un prestito di 30 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti ed essere stata inclusa da Tech Tour Growth 50 tra le 50 scale-up europee più promettenti, MotorK amplia così la sua presenza sul piano internazionale e rafforza il suo portfolio clienti.

Fondata in Italia nel 2010, MotorK è rapidamente diventata una delle aziende più rilevanti del mercato: con sedi in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, la società è partner del 90% delle case automobilistiche che operano nel mercato europeo e di più di 900 concessionarie. Grazie all’ultima acquisizione, MotorK puntella la sua presenza Oltralpe: con oltre dieci anni di esperienza, 3W Net solo nel 2018 ha infatti sviluppato 1.800 progetti digitali e costruito 800 siti web per circa 300 clienti.

Il team di 3W Net si unirà a quello di MotorK per lavorare in particolar modo sulla linea di prodotto di DealerK, la piattaforma SaaS per i concessionari sviluppata da MotorK, che offre una soluzione chiavi in mano per gestire la concessionaria, generare nuovi lead, velocizzare i processi e aumentare le vendite.

Guillaume Bugault, fondatore ed ex Ceo di 3W Net, si unirà al team di MotorK – guidato dal co-founder Marco Marlia – in qualità di Head of Strategy France, per garantire la fidelizzazione dei clienti e supportare la crescita dell’azienda in Francia, prestando particolare attenzione ai prodotti e servizi DealerK. Bugault sarà anche una figura di riferimento per le relazioni con i clienti francesi e rappresenterà MotorK nello scenario automotive transalpino.

