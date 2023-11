Digital transformation, al rialzo la spesa aziendale per efficienza operativa e customer experience

In base a quanto emerge dalla Worldwide Digital Transformation Spending Guide di International Data Corporation (Idc) la trasformazione digitale (DX) rimane una priorità globale, in quanto le aziende stanno cercando di diventare aziende digitali in cui la creazione di valore si basa sull’uso di tecnologie per processi, prodotti, servizi ed esperienze. Si prevede che, nel 2027, la spesa mondiale per la trasformazione digitale raggiungerà quasi 3.900 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) quinquennale del 16,1%. Nel 2023, gli Stati Uniti rappresenteranno il 35,8% della spesa DX mondiale, cifra quasi eguagliata dalla regione Asia/Pacifico (compresi Giappone e Cina) con una quota di spesa del 33,5%, mentre, sempre per questo anno, l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (Emea) rappresenteranno il 26,8% della spesa DX mondiale.

Mercato europeo dinamico e diversificato

Secondo Angela Vacca, Senior Research Manager, Data and Analytics, Europe, la spesa per la Trasformazione Digitale, in Europa, sta crescendo a un ritmo sostenuto e con un Cagr del 16% nel periodo 2023-2027. L’area geografica che crescerà più rapidamente sarà quella dei Paesi nordici, dove le aziende di servizi finanziari e di telecomunicazioni e media saranno le più dinamiche, con un aumento della spesa DX di oltre il 20%. In Francia, il caso d’uso in più rapida crescita sarà la Machine Learning-Driven Predictive Analytics nel settore dei fornitori di servizi sanitari, che crescerà del 32%.

I due casi d’uso più importanti in termini di spesa globale

I due casi d’uso DX più importanti in termini di spesa globale sono entrambi incentrati sull’utilizzo della tecnologia per migliorare l’efficienza operativa. Il primo – Innovate, Scale, and Operate – è un’area ampia che copre le operazioni su larga scala, comprese le attività di produzione, costruzione e progettazione.

Il secondo caso d’uso – Back-Office Support and Infrastructure – comprende funzioni aziendali fondamentali quali contabilità, finanza, fatturazione, risorse umane, ufficio legale, sicurezza e rischi e IT aziendale. Insieme, nel 2023, questi due casi d’uso rappresenteranno oltre il 35% di tutta la spesa DX.

Customer Experience la chiave per gli investimenti DX

Un altro rilevante caso d’uso per gli investimenti DX è la Customer Experience, che comprende tutte le funzioni legate al cliente e le relative tecnologie supportate dalla DX. Le funzioni aziendali principali che compongono quest’area includono i servizi ai clienti, il marketing e le vendite. Un altro caso d’uso strettamente correlato è la gestione a 360 gradi di Customer and Client Management, che consente di migliorare il coinvolgimento e l’esperienza lungo tutto il percorso del cliente. Insieme, nel 2023, questi due casi d’uso rappresenteranno oltre il 10% di tutta la spesa DX.

Infine, tra gli oltre 300 casi d’uso DX identificati da Idc, i settori in crescita più rapida sono l’assistenza alle operazioni minerarie (CAGR quinquennale del 32,6%), l’automazione dei processi robotici basata sull’elaborazione dei reclami (Cagr del 30,6%) e i “gemelli digitali” (Cagr del 28,5%).

