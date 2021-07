Digital transformation, il Mip lancia la "scuola per investitori" - CorCom

Si fa presto a dire digital transformation. Ma per chi punta a investire in innovazione il tema è sfidante. Perché il valore della trasformazione digitale, i suoi impatti su società e imprese e il suo modello economico costituiscono in realtà una galassia in espansione la cui comprensione è strategica per chi vuole scommettere in digital companies ad alto potenziale di crescita.

Presentazione del corso Digital 4 Investor

Parte da questi presupporti Digital 4 Investor, corso di 30 ore complessive, in calendario in ottobre e curato da Marco Giorgino, Full Professor of Financial Markets & Institutions and Financial Risk Management e da Andrea Rangone, Full Professor of Strategy & Marketing and Digital Business Innovation, entrambi presso il Politecnico di Milano, School of Management.

Il programma verrà presentato online lunedì 12 luglio (a partire dalle ore 18) nel corso di un incontro con i due curatori-professori che faranno luce sugli obiettivi top: fornire una visione integrata della trasformazione digitale e dei suoi impatti sulla società e le imprese, introdurre il concetto di modello di business, la sua relazione con la strategia aziendale e suoi elementi – meccanismi di creazione del valore e modello economico sottostante – e i concetti fondamentali di entrepreneurial finance e accounting.

Come si articola il corso e a chi è rivolto

Il corso è articolato in 3 moduli: Technology, Business Model, Evaluation Methods. Si rivolge a partecipanti di tutte le età e con diversa esperienza professionale, accomunati dalla volontà di investire in digital companies ad alto potenziale di crescita.

In particolare, Digital 4 Investor si rivolge a investitori informali (Business Angels, Family Office, piattaforme di Equity crowdfunding, incubatori e acceleratori, aziende non dotate di fondo Cvc). Ma anche a investitori formali (Fondi di Venture Capital indipendenti, Fondi di Corporate Venture Capital con Cvc, Private Equity, Marketing & Recruitment).

Il costo del programma è di 2mila euro + Iva. Gli Alumni Mip hanno accesso al corso con uno sconto del 25% sulla quota di partecipazione: è necessario richiedere pertanto il codice coupon a executive@mip.polimi.it. Previsto uno sconto del 10% per iscrizioni a 60 gg dalla data di inizio del corso.

