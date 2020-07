Digital transformation, Tech Data investe 750 milioni di dollari

Ammonta a 750 milioni di dollari l’investimento di Tech Data in iniziative per la trasformazione digitale nell’arco dei prossimi cinque anni. L’operazione avviene sulla scia del perfezionamento dell’acquisizione di Tech Data da parte di fondi gestiti da consociate di Apollo Global Management. Al centro, il rafforzamento dell’offerta di automazione, piattaforme e sistemi di analisi dati che doteranno la società di una maggiore agilità e capacità di adattamento in risposta alle esigenze in rapida evoluzione dei propri partner di canale.

Il programma include lo sviluppo di una piattaforma commerciale digitale iperscalabile e di un mercato digitale basato sul cloud a sostegno dei piani di crescita di Tech Data e in risposta ai mercati tecnologici e ai modelli di consumo emergenti.

Più forza all’innovazione di Tech Data

“L’investimento – si legge in una nota – sosterrà la strategia perseguita da Tech Data per accelerare l’innovazione in modo tale da migliorare le esperienze e accrescere l’agilità delle aziende facenti parte dell’ecosistema tecnologico”.

“L’acquisizione di Tech Data da parte dei fondi di Apollo costituisce una pietra miliare importante e il loro sostegno a favore del nostro piano di investimento di risorse di durata pluriennale conferma il nostro obiettivo comune volto a generare valore nel lungo termine – dice Rich Hume, Ceo di Tech Data –. Stiamo continuando ad implementare la strategia per trasformare la nostra azienda in una società che definirà un nuovo standard di eccellenza operativa e culturale nel proprio settore. Riteniamo che Apollo apporterà un contributo prezioso aiutandoci a permettere ai nostri partner di canale di lanciare sul mercato le soluzioni e i prodotti tecnologici di cui il mondo ha bisogno per connettersi, crescere e progredire”.

“Apollo considera Tech Data una piattaforma robusta con un potenziale significativo in termini di crescita e ulteriore diversificazione e noi ci proponiamo di sostenere gli investimenti volti ai concretizzare tali obiettivi – dice Robert Kalsow-Ramos, Private Equity di Apollo -. Questo investimento, che verrà effettuato nel corso dei prossimi cinque anni, contribuirà ad assicurare che la società disponga delle risorse necessarie per lanciare un ambizioso programma per la digitalizzazione e l’innovazione che trasformerà il modo in cui serve i propri partner di canali e dipendenti.”

