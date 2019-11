Digital workplace, non solo benessere. Ricavi a +16%

Avanade, azienda dell’ecosistema Microsoft specialista nell’innovazione digitale, ha realizzato una nuova ricerca che evidenzia il Roi ottenibile attraverso l’implementazione di una strategia olistica nella trasformazione della Workplace Experience. I 1.375 decisori aziendali di livello senior che hanno partecipato all’indagine (cento in Italia) hanno stimato un aumento del 16% dei ricavi annuali e una riduzione dei costi operativi del 13% a fronte di una trasformazione dell’ambiente di lavoro che includa tecnologia, operazioni, cultura ed esperienza dei dipendenti. Una percentuale che equivale a circa 2 miliardi di dollari, sulla base del fatturato annuale aggregato delle imprese che hanno partecipato alla ricerca. La ricerca è stata condotta tra luglio e agosto 2019 in 12 Paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Paesi Nordici, Giappone e Australia) attraverso diversi settori industriali: manifatturiero, banche/assicurazioni, beni di consumo, industria mineraria, commercio al dettaglio.

Cosa si aspettano gli utenti di business dall’innovazione digitale

“La modernizzazione dell’ambiente di lavoro è un driver consolidato per le aziende che adottano un modello di business sostenibile. La nostra ricerca dimostra che l’adozione di un approccio olistico alla modernizzazione delle piattaforme tecnologiche, dei servizi e degli spazi di lavoro fisici, la rivisitazione della cultura e dell’esperienza dei dipendenti e l’ottimizzazione dei processi quotidiani, sono elementi di differenziazione competitiva. Ma la maggior parte delle organizzazioni non è dove dovrebbe essere all’interno di questo percorso”, dichiara in una nota Florin Rotar, Global Modern Workplace Lead di Avanade. “È incoraggiante che il 95% degli intervistati ritenga che per massimizzare il Roi la Workplace Experience debba essere posta al centro della strategia di trasformazione aziendale. La nostra ricerca mette in evidenza che l’esperienza percepita dai dipendenti ha un peso equivalente all’esperienza offerta ai clienti”.

Non sorprende che il 94% degli intervistati (97% in Italia) – principalmente ruoli dirigenziali, tra cui Ceo, senior Hr manager, Responsabili Operations, It, Marketing, Servizi – abbia citato i propri dipendenti come leva principale di vantaggio competitivo per il proprio business. Inoltre per il 96% degli intervistati una trasformazione in positivo dell’esperienza lavorativa richiede un approccio olistico. Secondo il 38% del campione (37% in Italia) il progetto di Workplace Experience dovrebbe essere guidato da un membro del Board in collaborazione con un gruppo inter-funzionale. La ricerca evidenzia anche che il 26% (31% in Italia) vorrebbe che il proprio responsabile It si occupasse della trasformazione senza coinvolgere altri responsabili funzionali. Quando si tratta di implementare processi di trasformazione in ambito Hr, inoltre, circa la metà (47% – 58%) del campione ritiene che una figura dirigenziale dovrebbe essere coinvolta nella fase di implementazione del progetto

Le aree critiche della trasformazione del workplace

Tuttavia, secondo gli intervistati, persistono alcune aree critiche. Quasi il 47% (44% in Italia) ha citato la modernizzazione delle infrastrutture It come una sfida significativa, e poco più di un terzo (34%) ha citato la crescita e il reclutamento dei talenti (38% in Italia) e la gestione dell’It (28% in Italia) come ulteriori ostacoli che le aziende devono superare quando implementano strategie di Workplace Experience. La sicurezza è un’altra area chiave evidenziata dagli intervistati, il 92% (85% in Italia) dei quali concorda sul fatto che le “opportunità di attacco informatico” che le imprese devono affrontare sono in aumento sia in termini di portata che di complessità. La stessa percentuale ritiene che garantire una migliore e più aggiornata sicurezza informatica aiuterà a scoraggiare le minacce provenienti dall’esterno e dall’interno dell’azienda.

A fronte di queste sfide, quasi tutti i manager intervistati hanno sottolineato l’importanza di una serie di elementi per una processo di trasformazione di successo. Per il 99% degli intervistati, la priorità va data alla modernizzazione delle piattaforme e dei servizi, mentre per il 96% (98% in Italia) è indispensabile l’ottimizzazione/ammodernamento delle operazioni. Per il 95%, infine, è fondamentale colmare il divario fisico e digitale, mentre il 94% (97% in Italia) ritiene importante ridefinire la cultura e l’esperienza dei dipendenti.

