Digital360, al rialzo ricavi e attività. Capitalizzazione a 110 milioni

Continua la forte crescita del gruppo Digital360. I ricavi complessivi del bilancio consolidato conseguiti al 30 giugno 2023 ammontano infatti a 44,3 milioni di euro, con un incremento del 80% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando il loro valore era di 24,5 milioni di euro. Gran parte di questa crescita è da attribuire alle acquisizioni realizzate nel corso del 2022 che vanno a regime nel semestre: a pari confini di consolidamento la crescita dei ricavi ammonta comunque a circa il 12%, ben al di sopra della crescita del mercato.

I ricavi pro-forma, con un valore di 54,9 milioni di euro, crescono più del doppio rispetto allo scorso semestre (+ 124%). Il valore complessivo pro forma della produzione ammonta a 56,4 milioni, con un incremento di 30,4 milioni (+117%). L’Ebitda del bilancio consolidato raggiunge i 6,7 milioni di euro, con un incremento del 34% rispetto a quello contabilizzato nel primo semestre del 2022, quando valeva 5 milioni di euro.

La riduzione del rapporto Ebitda/Ricavi è il naturale effetto, peraltro atteso, di due cause principali: la minore marginalità delle società recentemente acquisite all’estero e il forte rafforzamento delle strutture di corporate e di staff necessario a sostenere la crescita importante in corso del gruppo.

L’utile netto Adjusted ammonta a 2,7 milioni (3,3 quello pro-forma), in lieve progresso rispetto ai 2,6 dello scorso semestre. Il Patrimonio Netto Consolidato di Gruppo ammonta a 27,9 milioni di euro.

La visione strategica del top management

Il primo semestre 2023 segna dunque un periodo di consolidamento e transizione, marcato dalla espansione del perimetro delle attività, dall’aumento dei volumi ma anche di spese ed investimenti necessari per sostenere la crescita nel futuro, adeguando sistemi, strutture, servizi e competenze, in Italia ed all’estero.

“La modifica degli assetti proprietari della società intervenuta nel primo periodo dell’anno è nuova linfa per lo sviluppo: nel 2023 si è aperto un nuovo capitolo nella storia di Digital360, dopo il successo della nostra quotazione, che in 6 anni ha portato ad una crescita del titolo pari al 365% con una capitalizzazione passata da 17,7 milioni di euro a circa 110 milioni di euro”, afferma il presidente Andrea Rangone. “L’ingresso nella compagine sociale del fondo di private equity Three Hills Capital Partners, che ha portato alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Digital360 e finalizzata al delisting, ci consentirà di disporre nel futuro di ancora maggiori competenze, capacità e risorse finanziarie”.

Gabriele Faggioli, amministratore delegato di Digital360, spiega che “nel primo semestre del 2023 incidono molto a livello economico le acquisizioni realizzate nella seconda parte del precedente esercizio in alcuni settori dell’Advisory a rapido sviluppo, in particolare in quello del Change Management, della Cybersecurity e dei progetti innovativi per le PA. Si tratta di settori di business nei quali il gruppo mira a realizzare importanti sinergie interne con conseguente ampiamento della mole di servizi erogati”.

Raffaello Balocco, amministratore delegato di Digital360, evidenzia le finalità della strategia di espansione: “Da un semestre all’altro le nuove società consolidate sono 18, passando da 16 a 34. “Il processo di acquisizioni è stato particolarmente intenso nella seconda parte dell’anno scorso, anche con l’ingresso in mercati, Latam e Spagna, in particolare nella Bu della Demand Generation, che per la loro frammentazione, per la matrice culturale comune a quella italiana e per il loro enorme potenziale di sviluppo, offrono grandi opportunità per Digital360. Anche se in partenza mostrano rapporti Ebitda/ricavi più bassi di quelli storicamente realizzati dal gruppo, l’obiettivo delle acquisizioni è proprio quello di accelerare la trasformazione del modello di business di queste società estere verso quello più innovativo messo a punto da Digital360 sul mercato italiano”.

Anche la colombiana E-Markettools entra nel network

Non è un caso dunque che, contestualmente alla pubblicazione della semestrale, Digital360 abbia anche annunciato l’acquisizione di E-Markettools, agenzia di marketing colombiana con oltre 18 anni di esperienza nel settore tecnologico. Con la nuova operazione, diventano dunque nove le società acquisite nell’area Latam.

Questa acquisizione, unita alle altre due già portate a termine in Colombia (ImpactoTic e X3Media), mira a replicare il modello di Demand Generation messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione sinergica degli asset editoriali digitali di ImpactoTic con le competenze nell’organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di E-Markettools, insieme a quelle in MarTech & SalesTech di X3Media.

E-Markettools è un’agenzia specializzata sia nel marketing tradizionale che nella generazione di lead nel settore B2b, con focalizzazione nel settore tecnologico. Tra i principali clienti si annoverano alcuni tra i maggiori player multinazionali del mondo ICT oltre ad importanti clienti locali.

E-Markettools ha registrato nell’esercizio 2022 ricavi per circa 1,45 milioni di euro con un Ebitda margin reported di circa il 10% e una Pfn debitoria per circa 70 mila euro.

L’accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a circa 650mila euro incluso il pro quota della Pfn calcolata al closing. A questi importi potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati economici nell’esercizio 2023. L’accordo tra le parti prevede, poi, tra le altre pattuizioni, un coinvolgimento attivo, in continuità rispetto all’attuale situazione, degli attuali soci e manager nella gestione futura della Società per almeno tre anni dall’acquisizione.

