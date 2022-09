Digital360 Awards, 47 i finalisti. Il 30 settembre la premiazione

Conto alla rovescia per la fase finale dei Digital360 Awards. Sono stati selezionati i 47 finalisti della settima edizione del contest dedicato ai migliori progetti di innovazione digitale nelle aziende italiane, organizzato da Digital360 per promuovere la cultura della trasformazione digitale nel nostro Paese.

“Con i Digital360 Awards facciamo emergere l’innovazione digitale in Italia – sottolinea Raffaello Balocco, ceo di Digital360 – In sette edizioni, abbiamo coinvolto complessivamente oltre 750 realtà e premiato 73 progetti, con l’obiettivo di mettere in luce la vera trasformazione digitale e fare emergere le migliori soluzioni presenti sul mercato. Promuovendo la cultura della digitalizzazione, vogliamo generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni”.

La premiazione

I vincitori saranno premiati il 30 settembre a Lazise (VR), durante la tre giorni “Fuori dal Black Mirror: dall’Umanesimo Digitale all’Homo Digitalis”, organizzata dal 29 settembre al 1° ottobre in collaborazione con il CIOsummIT. I finalisti, selezionati tra le 350 candidature ricevute sulle 8 diverse categorie tecnologiche in gara, presenteranno i propri progetti davanti a una giuria di oltre 200 Cio, che selezionerà i vincitori assoluti sulla base di originalità delle idee, benefici concreti e replicabilità del modello.

WHITEPAPER Vantaggi economici, flessibilità e scalabilità: perché scegliere il cloud oggi! Cloud Digital Transformation

Il digitale leva di crescita delle imprese

L’evento conclusivo dei Digital360 Awards è dedicato alla trasformazione digitale come leva di crescita delle imprese, delle persone, della sostenibilità e dell’ambiente. Ampio spazio sarà rivolto all’evoluzione delle tecnologie innovative in azienda e delle figure che le governano: Cio, Chief Innovation Officer, Head of Digital. Sono in programma keynote speech di alto profilo, momenti di condivisione e valutazione di progetti d’innovazione digitale, alternati a opportunità d’incontro e networking dal taglio ludico. I Cio presenti avranno l’opportunità di analizzare i trend disruptive ed essere protagonisti delle giornate, partecipando ai Cio Talk e a instant poll sui vari percorsi di digital innovation. I main partner dei Digital360Awards e del CIOSummIT, che durante l’evento condivideranno approfondimenti sull’evoluzione tecnologica, sono importanti vendor Ict quali Adobe, Altea, Celonis, Cisco, Dell Technologies, Deloitte, IBM, Kyndryl, NetApp, Oracle, SalesForce, Schneider Electric, Sidi, Techedge, Tim.

@RIPRODUZIONE RISERVATA