Digital360: nel 2020 crescita record per gli eventi online - CorCom

Durante il periodo più duro dell’emergenza Covid-19, come ad esempio nel caso del lockdown della scorsa primavera, attraverso gli eventi digitali le aziende hanno avuto l’opportunità di non interrompere le attività di comunicazione, di marketing e di business development, oltre che di sperimentare nuove forme di business. A dimostrare l’efficacia di questo approccio e il gradimento che ha riscontrato tra le aziende ci sono i numeri di Digital360, società quotata sul mercato Aim Italia: nel corso del 2020 il gruppo ha organizzato 580 eventi digitali, che hanno contato sulla partecipazione di oltre 130mila tra manager e professionisti, moltiplicando quindi per sei il numero degli eventi di questo genere realizzati rispetto all’anno precedente, quando erano stati complessivamente 100.

“L’emergenza e l’esigenza di lavorare da remoto hanno fatto scoprire alle imprese la grande utilità, versatilità ed efficacia degli eventi digitali, che consentono di gestire a distanza la relazione con i clienti, sviluppando nuove opportunità di business – sottolinea Raffaello Balocco (nella foto), Ceo di Digital360 – I nostri risultati in questo ambito ci hanno consentito un significativo sviluppo del relativo fatturato, grazie anche agli investimenti compiuti negli anni passati che oggi ci consentono di mettere disposizione dei clienti un servizio a tutto tondo, dalla progettazione del format e della creatività all’ingaggio del target, fino alla gestione dell’evento stesso attraverso la nostra piattaforma tecnologica. Gli eventi digitali rimarranno uno strumento fondamentale di posizionamento e di lead generation, anche una volta che l’emergenza sarà terminata”.

Per rispondere all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Digital360 – che ha affidato a Emilio Adinolfi il ruolo di investor relations manager – ha messo in campo per i propri clienti un servizio “chiavi in mano” per consentire loro di organizzazione eventi digitali con la massima semplicità e rapidità, grazie a format e soluzioni innovativi e adattabili caso per caso alle esigenze specifiche. Tra questi i webinar “verticali” con target specialistici, che normalmente durano un’ora, ma anche i grandi eventi digitali che proseguono per un’intera giornata e includono tavole rotonde, presentazioni, analisi di caso. Non sono mancati inoltre gli eventi dal format più tipicamente “televisivo” e cicli di appuntamenti settimanali con approfondimenti su temi specifici.

WHITEPAPER Come migliorare la resilienza informatica dell’azienda Sicurezza

Queste attività sono arrivate a stimolare la partecipazione di migliaia di persone, coinvolgendo anche decine di relatori collegati a distanza da ogni “angolo” del pianeta. Per assicurare una user experience il più possibile semplice e personalizzabile Digital360 ha messo a disposizione dei propri clienti una specifica piattaforma tecnologica che, oltre alle modalità di interazione “classiche”, consente ai partecipanti di interagire anche in stanze riservate, di fissare appuntamenti in tempo reale e di accedere agli eventi visitando “luoghi virtuali” attraverso rendering 3D di spazi fisici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA