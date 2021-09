Digital360Awards, inizia il conto alla rovescia: il 1° ottobre i vincitori - CorCom

E’ tempo di decretare, fra i 47 finalisti, i migliori progetti di innovazione digitale nelle aziende italiane: la sesta edizione dei Digital360 Awards, organizzato da Digital360 per promuovere la cultura della digitalizzazione nel nostro paese, giunge alla fase finale. L’appuntamento è fissato dal 30 settembre al 2 ottobre a Lazise (Vr), sul lago di Garda, dove, in collaborazione con il CioSummIT, si svolgerà l’evento “Il nuovo volto del digitale: inclusione, sostenibilità e diversity”, durante il quale i finalisti presenteranno i propri progetti davanti ad una giuria composta da oltre 150 Cio, per decretare i vincitori di ciascuna categoria tecnologica.

Quest’anno, l’evento finale prevede momenti di approfondimento e di confronto con un focus specifico sul ruolo del digitale a supporto dell’inclusione e della sostenibilità. Tra i diversi relatori, interverranno il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus Giovanni Bruno, l’atleta paraolimpico Emanuele Lambertini, il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Mauro Minenna. Inoltre, saranno numerose le occasioni di unconventional networking e di divertimento, anche grazie alla partecipazione di Raoul Cremona e di Diego Parassole.

Prevista la partecipazione di oltre 250 manager

“In sei edizioni i Digital360 Awards hanno coinvolto complessivamente oltre 650 realtà, premiando 64 progetti di vera trasformazione digitale – afferma Raffaello Balocco, Ceo di Digital360 -. Riteniamo particolarmente importante porre l’accento su innovazione e sostenibilità e su quanto il digitale possa rappresentare un volano per costruire un futuro più inclusivo ed equo. Per questo nell’edizione 2021, in cui torniamo finalmente in presenza con la partecipazione di oltre 250 manager, oltre alla premiazione dei progetti che si sono distinti per innovatività, replicabilità e benefici di business apportati, abbiamo riservato un premio speciale a dedicato a questi temi, sempre più rilevanti e centrali nel contesto di business attuale”.

I main partner dei Digital360Awards e del CIOSummIT che durante l’evento presenteranno le proprie strategie a supporto della sostenibilità e dell’inclusione sono importanti vendor e tech company quali Cisco, IBM, NetApp, Orange Business Services, TIM, Schneider, Celonis, DELL, Deloitte, Ivanti, Nutanix e Techedge.

