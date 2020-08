Donne e innovazione, via agli European Tech Women Awards

“Promozione della diversità, apertura al talento e spinta alla leadership femminile in tutta Europa”. E’ questo l’obiettivo della London Tech Week, la rete europea del Department for International Trade britannico, che premierà 24 donne nel settore della tecnologia provenienti da 12 Paesi nel corso dell’evento virtuale European Tech Women Awards.

L’evento sarà l’occasione per presentare la Europe Technology Campaign promossa dal Dipartimento (sede in Italia presso il Consolato Generale britannico di Milano e l’Ambasciata britannica di Roma).

La data della premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 2 settembre dalle ore 18.00 ora italiana e si configurerà come occasione per riconoscere i successi di 24 donne provenienti da 12 paesi che si sono distinte grazie a progetti innovativi in ambito tecnologico nel Regno Unito e in Europa, “contribuendo in questo modo – fa sapere una nota – allo sviluppo dei migliori talenti, al supporto dei diritti delle donne e alla formazione della nuova generazione di Tech Women”.

Premiate donne di 12 Paesi

Le premiate provengono da Regno Unito, Germania, Slovacchia, Svizzera, Spagna, Ungheria, Danimarca, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda e Israele.

I settori di competenza vanno dalla matematica, informatica, intelligenza artificiale, nuove app, Internet of Things, ingegneria e sostenibilità, all’energia, telecomunicazioni, legaltech, scienza, mobilità, tecnologie 3D e job placement specializzato.

Scommessa tech del Regno Unito

La cerimonia sarà anche la piattaforma di lancio della Europe Technology Campaign promossa da DIT: nel corso dei prossimi tre anni, la campagna avrà al centro un programma di eventi supportati da diversi Ministri del governo britannico, con l’obiettivo di amplificare la portata della presenza del Regno Unito presso le maggiori manifestazioni del settore e dimostrare l’avanzamento tecnologico del Paese in aree fondamentali per il presente e il futuro come Big Data, Intelligenza Artificiale, Cyber Security, Smart Cities e Internet of Things. La campagna supporterà altresì le priorità del Regno Unito relative a export, attrazione degli investimenti e politica commerciale.

“Gli European Tech Women Awards rappresentano un appuntamento davvero molto importante per il Department for International Trade a dimostrazione del nostro impegno a un sensibile aumento della presenza femminile in posizioni di leadership e all’utilizzo della tecnologia come motore di crescita per l’economia britannica – dice Richard Burn, Commissario per l’Europa di Sua Maestà -. Oltre il 40% dei nostri servizi tecnologici viene esportato in Europa, area nella quale stiamo lavorando intensamente alla creazione di nuove partnership. Nel corso dell’evento avrete l’opportunità di ascoltare 24 storie di donne di successo, molte delle quali imprenditrici, provenienti da 12 Paesi. Lanceremo anche la nostra Europe Technology Campaign, pensata per mostrare al mondo le competenze del Regno Unito in ambito tecnologico all’interno di vari sotto-settori. Vi invito quindi tutti a partecipare, ascoltare le storie e i successi delle nostre vincitrici”.

La cerimonia di premiazione sarà seguita da 6 panel durante i quali le vincitrici dialogheranno di tecnologia, futuro, opportunità e leadership con Vinous Ali, Associate Director of Policy dell’associazione di settore britannica techUK

