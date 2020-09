Eolo missione Comune spinge sulle scuole: un milione di euro di premi tech

Al centro del secondo anno dell’iniziativa “Eolo Missione Comune“, nata per supportare la digitalizzazione dei cnetri con meno di 5mila abitanti, c’è il mondo della scuola. L’operatore del fixed wireless ultra broadband per i segmenti business e residenziale, infatti, ha annunciato di aver stanziato attraverso il progetto un milione di euro in premi tech al sistema scolastico dei piccoli comuni: soluzioni tecnologiche ideate per la digitalizzazione della scuola, come i tablet e i percorsi di formazione individuali o di gruppo per avvicinare i più giovani ai temi della tecnologia, sostenibilità e problematiche ambientali.

Nello specifico “Eolo Missione Comune” prevede l’assegnazione di premi tecnologici ai Comuni con meno di 5mila abitanti, per supportarne la digitalizzazione e nel primo anno di attività ha già coinvolto 150 piccoli borghi, supportati da cittadini e simpatizzanti attraverso il voto.

“L’istruzione delle giovani menti è fondamentale per il futuro del Paese, per questo noi di Eolo vogliamo contribuire attraverso il progetto Eolo Missione Comune alla digitalizzazione del sistema scolastico dei piccoli comuni, affiancandoci a loro nel nuovo anno al via in questi giorni – afferma Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo – Vogliamo essere parte attiva del cambiamento nel mondo della scuola e crediamo che l’aperto confronto con i più giovani sulle necessità della scuola del futuro e il mettere a loro disposizione gli strumenti tecnologici per costruirla possa essere la strada giusta”.

Ieri, in occasione del primo giorno di scuola nella maggior parte degli istituti di tutta Italia, Eolo ha inoltre organizzato per i bambini della Scuola Primaria Pedotti di Luvinate (VA). Una “Superlezione” all’aria aperta nel green del Golf Club con la partecipazione del conduttore televisivo Giovanni Muciaccia, famoso conduttore televisivo specializzato nell’intrattenimento dei più piccoli e che, assieme alla maestra e al Dirigente Scolastico Claudia Brochetta, ha coinvolto i 19 alunni della classe 5^ elementare nell’immaginare la scuola del futuro attraverso il coding, sperimentando i giochi interattivi messi a disposizione da Eolo. L’evento è stato realizzato in collaborazione con InVento Lab, BCorp che si occupa di education sulla sostenibilità ambientale per centinaia di istituti italiani.

Oltre alla scuola, il catalogo dei premi di Eolo Missione Comune comprende anche connettività omaggio per 2 anni, access point per connettere le aree del paese e soluzioni per la sicurezza o la municipalità.

