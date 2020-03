Dxc Technology assume 15 neolaureati, a maggio via all’Academy

Dxc Technology assumerà 15 neolaureati, ai quali sarà dedicato un percorso di formazione “full digital” su Intelligenza Artificiale e Big Data. A partire dal mese di maggio prenderà infatti il via la prima Academy sull’Intelligenza dei Dati, un percorso di formazione e inserimento rivolto ai giovani provenienti da diverse facoltà tecnico-scientifiche, che per l’appunto offrirà ai neolaureati selezionati un contratto a tempo indeterminato all’interno del gruppo specializzato in soluzioni It.

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Elis, offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale nel settore della digital trasformation e della consulenza informatica. Il percorso “full digital” prevede un mese di formazione a cura di Elis e poi l’inserimento in Dxc nelle sedi di Milano e a Roma. Il programma didattico si concentrerà sul consolidamento delle competenze digitali (Intelligenza Artificiale e Big Data).

I requisiti per partecipare all’Academy

Per partecipare è richiesta un’età massima di 26 anni, un buon livello di inglese (B2) e la laurea magistrale in una disciplina tecnico-scientifica, in un elenco che comprende: Ingegneria Informatica, Informatica (Master of Science in Computer Science), Statistica, Data Science (Master of Science in Data Science), Ingegneria Automatica (Master of Science in Control Engineering), Ingegneria Biomedica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria delle Nanotecnologie, Intelligenza Artificiale e Robotica (Master of Science in Artificial Intelligence and Robotics), Scienze Politiche ed Economia.

“Noi non ci fermiamo, ma anzi rilanciamo”, spiega in una nota Lorenzo Greco, Ad di Dxc Technology Italia. “Siamo pronti ad assumere 15 neolaureati per dare il nostro contributo al rinnovamento del Paese. Ci rivolgiamo a giovani fortemente motivati a trasformare la loro passione in professione per mettere a frutto le conoscenze acquisite nel percorso universitario. In Dxc troveranno un ambiente positivo e motivante, in grado di esaltare le loro competenze”.

