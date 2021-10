E-commerce, gli italiani scoprono il phygital e balzano in cima alla classifica europea - CorCom

In tanti settori il phygital si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Basti pensare alla prenotazione o acquisto del prodotto online e il successivo ritiro in negozio o la consegna a casa. In diversi casi, inoltre, sono stati i negozianti stessi, non presenti online, a trovare soluzioni e proporre servizi che permettessero di interagire con il proprio negozio, mantenendo il contatto con la propria clientela. Queste novità, così come la possibilità di prenotare il proprio posto in coda o l’aumento dei sistemi di pagamento digitali e contactless, sono state accolte positivamente, e gli italiani desiderano che vengano mantenute.

Tuttavia, allo stato attuale, i percorsi per rendere ottimale l’esperienza del cliente vanno perfezionati. In particolare, deve ancora concretizzarsi una reale omnicanalità tra offline e online, dal momento che ancora il 22% di chi visita il negozio compra online altrove, magari attratto da offerte più convenienti trovate in rete. Rispetto poi al contatto con i customer service, il 65% dei consumatori ritiene importante che l’addetto al servizio clienti possa essere già a conoscenza delle esperienze, dei problemi e delle richieste avanzate con altri mezzi e su altri canali da parte del cliente, in modo da non dover perdere tempo a rispiegare il proprio problema.