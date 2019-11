Viagogo si prende StubHub da eBay, nasce colosso globale dell’e-ticketing

Ebay vende la unit di ticketing. Il colosso dell’e-commerce ha raggiunto un accordo per vendere StubHub, la piattaforma online di compravendita di biglietti, alla svizzera Viagogo per 4,05 miliardi di dollari in contanti.

StubHub è attiva nel mercato statunitense mentre Viagogo è un rivenditore di biglietti presente prevalentemente in Europa. Il deal consetirà la creazione di un colosso globale dell’e-ticketing.

L’operazione è previsto che si concluda entro la fine del primo trimestre del 2020.

Il fondatore e eeo di Viagogo, Eric Baker, aveva creato StubHub con il collega della Stanford University, Jeff Fluhr, prima di venderla a eBay nel 2007 per 310 milioni di dollari. “Riteniamo che questa transazione sia un ottimo risultato e massimizzi il valore a lungo termine per gli azionisti di eBay”, ha detto il ceo ad intermin di eBay, Scott Schenkel.

Dopo l’annuncio dell’operazione eBay ha registrato un rialzo del 5% nel premarket trading.

