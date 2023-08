Amazon si allea con Sace per far crescere le pmi italiane

Spinta alle Pmi italiane nel loro percorso di trasformazione digitale e di apertura ai mercati esteri. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Amazon e il gruppo assicurativo Sace, che punta a fornire alla piccola e media imprenditoria gli strumenti necessari per cogliere i vantaggi della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione attraverso corsi di formazione online, accademie virtuali e Bootcamp intensivi volti ad accrescere le competenze sui temi dell’e-commerce, export e trasformazione digitale, green economy e obiettivi Esg.

Verso la transizione digitale e green

Il Memorandum of Understanding si inserisce nell’ambito delle attività di Sace Education, hub formativo del Gruppo, che accompagna le imprese italiane verso modelli di business 4.0 con l’obiettivo di valorizzarne il capitale umano e affiancarle nel processo di internazionalizzazione e transizione green e digitale.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione tra Sace e Amazon – dice Alessandra Ricci, ad di Sace -, un’intesa di grande valore che arricchisce le partnership e gli strumenti di Sace Education a disposizione delle pmi per affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale. Questo accordo, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale Insieme 2025, conferma il nostro impegno al fianco delle imprese italiane che puntano su innovazione e digitalizzazione per crescere in Italia e nel mondo”.

E-commerce, vince la collaborazione fra player

“In Amazon ogni giorno ci impegniamo per innovare e semplificare l’utilizzo delll’e-commerce e sappiamo che per avere un impatto positivo è fondamentale la continua collaborazione tra diversi attori – evidenzia Mariangela Marseglia, Vp e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna -. L’intesa annunciata quest’oggi rappresenta un esempio concreto di come, lavorando in una comune direzione, si riesca ad offrire un contributo di valore per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, struttura portante dell’intero sistema produttivo nazionale”.

Il supporto di Amazon alle Pmi italiane si concretizza, fra l’altro, con “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito pensato per fornire strumenti e competenze per avviare un’attività online. Inoltre già nel 2015 l’azienda ha lanciato la vetrina Made in Italy per permettere agli artigiani e alle pmi che vendono attraverso il suo negozio online di aprirsi ai mercati stranieri.

Le strategie per la formazione

“Lavorando ogni giorno a stretto contatto con le imprenditrici e gli imprenditori italiani, sappiamo che tra gli ostacoli più diffusi verso la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del loro business c’è la carenza di competenze – spiega Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon Eu -. Proprio per questo motivo, nel 2020 abbiamo messo a disposizione ‘Accelera con Amazon’, un programma gratuito di formazione per consentire alle realtà che muovono i loro primi passi nel digitale di accedere a webinar e momenti di confronto e apprendimento con esperti di Amazon, e non solo. La collaborazione con Sace arricchisce questo percorso e sono certa che porterà ulteriori benefici alle pmi del nostro territorio”.

