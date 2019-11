Black Friday, su Amazon scatta il conto alla rovescia

Su Amazon è già scattato il conto alla rovescia per il Black Friday. Il periodo di super-sconti quest’anno andrà dal 29 novembre al 2 dicembre (il cyber-monday) e l’azienda di e-commerce si prepara a sfornare offerte su decine di migliaia di prodotti. “Oltre il 48% delle offerte disponibili – spiega in una nota – proverranno da Pmi che vendono i propri prodotti tramite il marketplace”.

Anche Prime Now celebra il Black Friday per i clienti dell’area metropolitana di Milano, Roma e Torino che avranno la possibilità di ricevere i prodotti in un’ora o in finestre di due ore.

I clienti avranno ogni giorno accesso alle “Offerte del Giorno”, alle “Offerte Lampo”, prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Tra gli articoli più venduti nelle scorse edizioni gli Echo Dot (3a generazione). Per il periodo natalizio, Amazon.it aumenta il numero dei giorni disponibili per restituire i prodotti. Per gli articoli spediti nel periodo compreso tra l’1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019, inclusi, la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Le politiche di reso consuete, che consentono il reso entro 30 giorni dalla consegna dell’articolo, saranno nuovamente applicate agli ordini spediti dopo il 31 dicembre 2019.

