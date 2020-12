Borghi italiani pronti per l'e-commerce, asse eBay-Confcommercio - CorCom

Sono Borgo San Lorenzo, Sansepolcro e Norcia i primi borghi italiani coinvolti nel progetto eBay-Confcommercio per l’integrazione tra online e offline nei piccoli centri. Obiettivo il supporto all’ingresso nel mercato online delle imprese promuovendo l’e-commerce come risorsa che l’export delle eccellenze italiane nel mondo.

Il progetto prevede un corso di 24 ore di formazione a 36 imprese provenienti dai primi tre borghi che hanno già aderito al progetto – Borgo San Lorenzo (FI), Sansepolcro (AR) e Norcia-Valnerina (PG) – negozi che operano in diverse categorie: dall’artigianato alle eccellenze gastronomiche locali, dall’abbigliamento all’oreficeria.

Vetrina dedicata su eBay

I negozianti dei borghi saranno ospitati in una pagina all’interno del sito eBay.it, che sarà arricchita da imprese di altri borghi che si aggiungeranno nel 2021, una vera e propria vetrina dedicata dove è possibile scoprire di più sui loro territori e le loro storie, oltre ad accedere direttamente ai negozi online e alla loro offerta di prodotti.

Grazie alla partnership i negozi partecipanti avranno accesso a un bacino di oltre 183 milioni di acquirenti a livello globale su eBay, di cui oltre 5,5 milioni in Italia.

Via alla formula fisico-digitale

Obiettivo del progetto è aiutare le imprese dei borghi per far sì che possano mantenere viva la loro dimensione fisica, così importante non solo dal punto di vista economico ma anche sociale. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio, dal 2008 al 2019 si è registrata una diminuzione del 14,3% di negozi con sede fissa nei centri storici italiani, con una correlazione tra deterioramento del tessuto commerciale e disagio sociale. L’online può quindi rappresentare una risorsa addizionale per aiutare i negozi di prossimità a superare questa difficile fase economica.

“Il commercio online – dice Alice Acciarri, General Manager di eBay in Italia e Spagna – ha un grande potenziale che le aziende italiane devono cogliere ora più che mai per andare oltre i confini locali. Affiancare un canale digitale al negozio fisico permette infatti alle imprese non solo di moltiplicare le loro possibilità di crescita ma anche di rafforzare la loro presenza sul territorio, tenendo vive le tradizioni che i nostri borghi custodiscono. Il Borgo del futuro sarà quindi uno splendido intreccio tra eccellenza italiana e innovazione digitale”.

Tutti i vantaggi dell’e-commerce

“La rivoluzione digitale – dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli – contiene delle opportunità straordinarie. Certamente il commercio tradizionale è stato messo anche in grave difficoltà, ma nello stesso tempo il mondo di Internet apre nuovi scenari e nuove prospettive per tutto il mondo del terziario, dal piccolo esercizio commerciale alla grande struttura distributiva. E l’obiettivo della collaborazione tra Confcommercio e eBay è proprio quello di aiutare le imprese a trovare nell’evoluzione digitale e nella vendita online un nuovo impulso alla propria attività, investendo in formazione e informazione per trasformare una possibile criticità in una nuova opportunità di sbocco, ma senza perdere la loro dimensione fisica e la presenza sul territorio”.

L’esperienza dei “nuovi entranti”

Molte tra le 36 aziende partecipanti hanno un forte legame con il territorio. Come Luca Spinosi, titolare dell’Oreficeria Artigiana di Sansepolcro storica oreficeria a conduzione familiare, che spiega: “Fino a poco tempo fa Sansepolcro era una meta turistica. Già da tempo volevo affacciarmi all’e-commerce e il corso eBay-Confcommercio è stata l’occasione perfetta. Avendo sempre venduto tramite i canali fisici, non avevo alcuna esperienza nel commercio online e il corso mi è stato di grande aiuto”.

Lo confermano Piero Toccafondi e Gianni Lastrucci, titolari di DivinoTartufo, azienda di Borgo San Lorenzo: “La nostra attività è molto legata al territorio. Purtroppo il lockdown ha avuto un impatto negativo. Abbiamo scelto di partecipare a questo progetto per rimanere al passo con i tempi e avere una possibilità in più di raggiungere gli appassionati in Italia e nel mondo”.

“L’e-commerce può rappresentare uno strumento di sviluppo per noi imprese dei borghi sia dal punto di vista economico sia per far conoscere meglio le nostre realtà”, dice Fabio Felici dell’Antica Norcineria Ansuini di Norcia. “La nostra famiglia porta avanti l’attività di norcineria da tre generazioni. Con il canale eBay vogliamo raggiungere ancora più acquirenti e far provare i nostri prodotti di altissima qualità”.

