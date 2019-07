Deliveroo, Marketplace+ punta a 2mila ristoranti in Italia

Ha spento la prima candelina Marketplace+, la piattaforma di Deliveroo dedicata ad ampliare le possibilità di business degli attori dell’online food delivery – ristoranti ma anche piccoli takeaway e catene locali. Il servizio è attivo in tutte le 89 località in cui è presente Deliveroo, la società fondaya nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski e divenuta in pochi anni uno dei protagonisti del settore delle “consegne” al punto da attirare anche l’attenzione di Amazon.

Milano, Roma e Bologna le città italiane con il maggior numero di ristoranti aderenti al servizio, che in un anno hanno raggiunto quota 1330. Ma l’azienda punta molto più in alto e mira dritta al traguardo dei 2mila ristoranti e anche oltre già entro la fine di quest’anno.

“Marketplace+ offre ai ristoranti – soprattutto i più piccoli – una nuova modalità di adesione a Deliveroo. Questo ci ha consentito di ampliare il nostro mercato e dare ai nostri clienti una scelta più vasta, mantenendo la qualità del servizio – spiega Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. – Ad un anno di distanza dall’introduzione del servizio Marketplace+ sulla nostra piattaforma siamo riusciti ad aggiungere ben 1330 ristoranti alla nostra rete, supportando le piccole strutture. Entro la fine dell’anno contiamo di arrivare a coinvolgere oltre 2000 ristoranti”. In occasione del primo compleanno alcuni clienti hanno deciso di svelare i “numeri” del business messi a segno grazie all’uso della piattaforma.

“Il nostro business è aumentato di più del 20% – dichiara Roberto Rossi della catena lombarda Chickenbot -. Quest’anno abbiamo raggiunto un migliaio di nuovi clienti e la maggior parte continua a ordinare”. “Grazie a MarketPlace+ di Deliveroo il nostro business è aumentato del 5% – rivela Enrico Giorgetti, responsabile comunicazione del gruppo Tramvai, realtà italiana che eredita la tradizione dei “brew pub” irlandesi – L’esperienza è positiva grazie all’ottimizzazione del servizio e alla soddisfazione dei clienti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA