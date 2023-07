E-commerce, con Xpay di Nexi fino al 15% in più di vendite

Pagamenti digitali, via alla nuova convenzione con Nexi per gli associati Aicel. La partnership punta a favorire l’adozione da parte dei merchant iscritti all’associazione italiana commercio elettronico, innovative soluzioni digitali per l’e-commerce di Nexi, l’azienda specializzata pagamenti digitali. Tra i vantaggi delle soluzioni XPay offerte grazie all’accordo, fino al 15% in più di vendite, pagamento veloce dei clienti e accrediti in un giorno lavorativo.

I vantaggi forniti dalla partnership

Grazie alla convenzione, anche le realtà medio-piccole che vendono prodotti e servizi online, potranno implementare nelle loro piattaforme Xpay, la soluzione di Nexi per l’e-commerce, a condizioni vantaggiose ed esclusive. Per i merchant significa migliorare e rendere più efficiente la gestione delle vendite online, per i consumatori una soluzione in più per procedere comodamente con gli acquisti utilizzando un servizio semplice, veloce e affidabile a favore di una customer experience sempre più di qualità.

In particolare gli associati Aicel potranno usufruire dell’offerta XPay, progettata appositamente per l’e-commerce, i cui principali punti di forza sono: la possibilità per il merchant di ricevere l’accredito della transazione in un solo giorno; la gestione gratuita di eventuali dispute con i clienti; assistenza dedicata in italiano.

Cosa prevedono le convenzioni

In particolare le nuove soluzioni Xpay prevedono fino al 15% in più di vendite: vengono massimizzati gli incassi grazie al pagamento veloce dei clienti. Ancora, grazie alle soluzioni gli accrediti delle transazioni vengono ricevute in un giorno lavorativo direttamente sul conto corrente. Per finire, viene previsto un servizio di assistenza dedicato in italiano per tutto il supporto che serve.

Le nuove proposte nel dettaglio

La soluzione XPay Easy prevede un canone mensile a 14,90 euro più il 2,4% più 0,29 euro a transazione. Invece la soluzione XPay Pro prevede un canone mensile a 0 costi più 1,4% più 0,24 euro a transzione.

“I pagamenti digitali sono ormai entrati a far parte della normalità per almeno la metà dei consumatori italiani – spiega Andrea Spedale, presidente di Aicel –. La convenzione con un partner protagonista del mercato dei pagamenti digitali come Nexi ci permette di supportare e accompagnare i nostri associati in questo importante ambito della transizione digitale”.

