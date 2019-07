Più forza alla gestione dei pacchi, così Nexive cavalca l’e-commerce

Più forza alla gestione dei pacchi per Nexive. Già da questo mese di luglio in 7 dei 20 punti Nexive dedicati ai soli servizi mail, sarà possibile spedire e ritirare pacchi di piccole e grandi dimensioni. Sarà esteso anche l’orario di consegna – fino alle 19,30 durante la settimana e con possibilità di consegne anche il sabato dalle 9 alle 13.

Si tratta di un nuovo modello organizzativo che risponde alle esigenze di un mercato, quello postale e parcel, che sta evolvendo rapidamente, grazie alla crescita costante dell’e-commerce.

“Il mercato postale sta evolvendo. Se da un lato assistiamo a una contrazione del segmento mail grazie alla trasformazione digitale dall’altro vediamo crescere in modo esponenziale l’e-commerce – dice Luciano Traja, Ad di Nexive -. Una nostra ricerca ha rivelato che il 39% degli Italiani acquista online almeno una volta a settimana e questo dato non può che crescere in futuro. È fondamentale quindi rispondere a questi nuovi bisogni rinforzando la nostra rete sul territorio”.

Secondo gli ultimi dati Netcomm il commercio online ha registrato nel 2018 un incremento del 15%. Le modalità con cui gli italiani fanno acquisti stanno cambiando: prodotti e servizi di brand di tutto il mondo possono essere acquistati in ogni momento della giornata, nel weekend e, grazie a smartphone e tablet, anche in mobilità. Questi cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori implicano un ruolo sempre più strategico della logistica che si traduce quindi nella necessità di recapitare e ritirare pacchi in fasce orarie più ampie con standard di qualità erogata e percepita sempre maggiori.

Si parte dal Nord Italia: Torino, Genova, Bologna, Padova, Verona, Mestre e Trento le prime città a introdurre i nuovi servizi da qui alla fine dell’estate, con l’obiettivo di potenziare la rete già esistente e raggiungere quota 10 milioni di pacchi movimentati nel 2019 su tutto il territorio nazionale. La nuova organizzazione delle filiali prevede inoltre corsi di formazione per preparare il personale e il rinnovo delle flotte aziendali con l’introduzione di nuovi furgoni preposti alla consegna di pacchi di grandi dimensioni fino a 20kg.

@RIPRODUZIONE RISERVATA