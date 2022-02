Scalapay diventa unicorno: round da 497 milioni di dollari e debutto nel mercato del checkout - CorCom

Scalapay, la principale soluzione di pagamento dell’Europa meridionale che offre soluzioni di pagamento dilazionato (Bnpl) senza interessi, ha annunciato oggi di aver raccolto 497 milioni di dollari di investimenti Series B. Il round di finanziamento è stato capitanato da Tencent e Willoughby Capital, con la partecipazione di Tiger Global, Gangwal, Moore Capital, Deimos e Fasanara Capital.

Scalapay è una soluzione di pagamento per gli operatori dell’e-commerce in tutto il mondo, che permette ai clienti di acquistare subito e pagare successivamente, senza interessi. La sua offerta comprende tre alternative (Pay in 3, Pay in 4 e Pay Later), grazie alle quali i clienti non sono tenuti a effettuare pagamenti al momento dell’acquisto, e possono invece scegliere di pagare in 3 rate, 4 rate o integralmente dopo 14 giorni. In questo modo l’esperienza di acquisto diventa facile e piacevole, alleggerendo l’impatto finanziario sui clienti. Nello stesso quadro, Scalapay ha anche lanciato la nuova piattaforma Magic. Destinata a rivoluzionare l’esperienza di pagamento, il nuovo sistema di checkout vuole risolvere i problemi più difficoltosi per gli esercizi commerciali che desiderano offrire una soluzione per l’e-commerce in tutto il mondo.

La “rivoluzione” del checkout

Scalapay è stata fondata da Simone Mancini e Johnny Mitrevski nel 2019. Il team di fondatori comprende anche Raffaele Terrone, Daniele Tessari e Mirco Mattevi. L’azienda ha raccolto ad oggi oltre 700 milioni di dollari di finanziamenti. In seguito all’ultimo round Series A, Scalapay ha triplicato il volume di pagamenti mese dopo mese.

“Con soluzioni senza interessi abbiamo trasformato in qualcosa di piacevole una delle parti più faticose dell’esperienza di shopping, il pagamento”, commenta Simone Mancini. “Ora con Magic ci spingiamo ancora oltre e aiutiamo i merchant europei a trasformare il checkout, facendo crescere il network di clienti e offrendo esperienze di acquisto ripetute che generano notevoli aumenti della conversione.”

“Magic ha un’incredibile opportunità di ridefinire l’e-commerce europeo, che ha una reputazione peggiore rispetto alle controparti negli Stati Uniti. Con Magic, abbiamo eliminato tutti i consueti punti di rallentamento al momento del pagamento e abbiamo risolto i principali motivi dell’abbandono del carrello come registrazione o login, spedizione, selezione del pagamento, e consensi per la privacy. Lo abbiamo fatto nel rispetto delle rigorose normative europee PSD2 e GDPR”, spiega Johnny Mitrevski.

Verso il raddoppio del numero di collaboratori

Scalapay continua a costruire un team di livello mondiale e punta a raddoppiare il numero di collaboratori entro la fine dell’anno. Ha anche in programma di aumentare il team di dirigenti e il consiglio di amministrazione. Tra i consiglieri di amministrazione aggiunti di recente c’è Amit Jhawar, in precedenza Ceo di Venmo, e Coo e Cfo di Braintree. “Scalapay è una soluzione geniale che combina un elegante sistema per i commercianti con un’esperienza utente semplice ma potente. Ho capito che Scalapay era vincente quando ho visto che il servizio per esercente e consumatore offriva uno straordinario valore ai due fronti della rete in Sud Europa“, ha sottolineato Jhawar.

Scalapay collabora attualmente con numerosi retailer internazionali, tra cui Twinset, Calligaris, Stroili, MSGM, Luisa Spagnoli, Decathlon, Calzedonia, Swappie e Seletti, tra gli altri. È anche lo sponsor ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana fino al 2023, con speciali attivazioni durante le sfilate di Milano Moda Donna FW22-23.

