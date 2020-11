Alibaba e Ice lanciano il padiglione online per l'export delle Pmi italiane

Le dimensioni e i volumi generati dal commercio B2B crescono, spinti anche dalla pandemia, e nei prossimi anni continueranno a galoppare. A dirlo i dati dell’Osservatorio Digital B2B del Politecnico di Milano e Netcomm: il giro d’affari in Italia tra aziende B2B è stato di 410 miliardi di euro nel 2019 e, globalmente, il valore dell’e-commerce B2B si stima che raggiungerà, entro la fine del 2020, 12 trilioni di dollari (sei volte quello del B2C).

In questo contesto di inserisce “Made in Italy Pavilion”, il marketplace B2B che nasce dal memorandum of understanding siglato oggi da Agenzia Ice e Alibaba Group. Si tratta di un progetto unico nel suo genere e il primo in Europa che Alibaba – la piattaforma del colosso cinese ospiterà il Pavilion – lancia insieme ad un partner governativo.

Il MoU è in linea con l’attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l’Export con cui Ice prevede di portare il maggior numero di Pmi italiane sull’e-commerce mondiale e di assicurarne il successo con interventi di supporto alla digitalizzazione dei processi.

Obiettivo di Alibaba.com è puntare sull’Italia e supportare il percorso di trasformazione digitale delle aziende, portandole numerose sulla piattaforma nel corso dei prossimi cinque anni (oltre alle centinaia già presenti) – in settori chiave per l’economia come tessile e abbigliamento, meccanica e componentistica, agroalimentare e cosmesi.

“L’e-commerce è fondamentale per il rilancio del Made in Italy perché offre un valido contributo a sostegno delle aziende, colpite dal rallentamento delle forme tradizionali di acquisto dovuto al Covid-19 – ha evidenziato il minstro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio – L’Accordo di Partenariato siglato oggi fra l’Ice ed una delle più rappresentative piattaforme globali quale Alibaba apre alle aziende italiane un mercato virtuale di enorme potenzialità: si tratta di uno strumento innovativo che favorisce l’interscambio elettronico diretto fra operatori economici (B2B). Inoltre, la qualità dei prodotti italiani sarà valorizzata con la creazione di un ‘Padiglione Made in Italy’ virtuale all’interno della piattaforma di e-commerce. Nei prossimi anni, il digitale costituirà sempre più un volano per la crescita delle esportazioni e confido che le imprese italiane sapranno sfruttarne appieno le potenzialità, muovendosi efficacemente in un contesto internazionale sempre più aperto e concorrenziale”.

Come funzionerà Made in Italy Pavilion

Il “Made in Italy Pavilion” funzionerà come una vera e propria esibizione online permanente, rivolta alle aziende esportatrici italiane, dove potranno esporre le proprie produzioni e cataloghi, interagendo in maniera diretta con i 26 milioni di buyer in 190 paesi presenti su Alibaba.com.

L’accordo darà inizialmente a 300 aziende italiane la possibilità di attivare in maniera completamente gratuita, grazie al contributo dell’Agenzia Ice, una membership premium su Alibaba.com e di essere inserite all’interno del “Made in Italy Pavilion” per 24 mesi, usufruendo di programmi di formazione e servizi di assistenza dedicati per la gestione del proprio profilo online;

Con l’obiettivo di massimizzare la visibilità e generare traffico globale verso gli store delle aziende presenti in questo hub virtuale, Ice e Alibaba hanno unito le rispettive competenze per disegnare ed implementare campagne targettizzate di smart marketing e keyword advertising, così come soluzioni personalizzate per supportare le imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Il rinnovo della partnership tra Ice e Alibaba

Ice e Alibaba Group hanno anche annunciato il rinnovo e l’estensione della partnership avviata nel 2018, a favore della crescita ed evoluzione digitale delle piccole e medie imprese italiane, attraverso una serie di progetti ed iniziative per potenziarne la presenza sui mercati business-to-consumer (B2C), e business-to-business (B2B) internazionali, beneficiando delle sinergie dell’ecosistema e della tecnologia di Alibaba.

Il lancio del “Made in Italy Pavilion” estende la collaborazione già in corso tra le due realtà che ha visto nel 2018 l’apertura di “helloITA”, sezione dedicata della piattaforma B2C di Alibaba Tmall, tramite cui oltre un centinaio di negozi virtuali di marchi e aziende italiane raggiungono direttamente circa 800 milioni di consumatori cinesi con i propri prodotti e cultura del Made in Italy.

La cooperazione continuerà anche sul fronte di Freshippo, la catena di supermercati digitali e automatizzati di Alibaba in Cina, in cui è già presente una vasta offerta di prodotti italiani, in particolare del settore agroalimentare. Infine, Ice e Alibaba esploreranno ulteriori modalità e iniziative congiunte per promuovere e tutelare il Made in Italy in Cina e nel mondo.

Carlo Ferro, Presidente dell’Agenzia ICE, ha dichiarato: “Gli interventi di supporto alla ripresa, e di riposizionamento strutturale sui nuovi mercati, richiedono un’accelerata transizione verso il digitale – ha affermato Carlo Ferro, Presidente di Ice Agenzia – È questa una sfida di capitale umano, una sfida alla sua capacità di essere attore di nuove proposte e di adeguarsi ai nuovi paradigmi del commercio mondiale e dell’innovazione tecnologica. In una parola, è una sfida di formazione. In accordo con il Patto per l’Export siamo molto attivi su questo fronte con una serie di azioni, tra cui la formazione di 150 digital export manager, per accompagnare le imprese, particolarmente le Pmi, in tutte le fasi del processo di digitalizzazione; con l’obiettivo di aiutarle a prendere quell’ ascensore digitale per affrontare, con rinnovata energia, le sfide imposte dall’emergenza pandemica e tornare leader sui mercati internazionali”.

“Il rinnovo della nostra collaborazione con Ice arriva, non a caso, in una fase particolarmente delicata per l’economia italiana, che ha reso indispensabile per le aziende ripensare in chiave digitale la propria strategia e operazioni – ha ricordato Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa di Alibaba Group – Insieme ad Ice, il Gruppo Alibaba ribadisce il suo impegno per supportare imprese ed imprenditori Italiani con soluzioni e competenze che ne rafforzino il percorso di espansione sui mercati globali, portando l’eccellenza e l’unicità del nostro paese in tutto il mondo grazie al commercio online”.

Nelle prossime settimane, rappresentanti di Ice e Alibaba.com incontreranno le aziende interessate al progetto del “Made in Italy Pavilion” nell’ambito di una serie di workshop e approfondimenti dedicati. Si partirà con quattro webinar tecnici con focus settoriale:

Mercoledì 25 novembre, 2020 – Focus machinery

Giovedì 26 novembre, 2020 – Focus apparel

Martedì 1 dicembre, 2020 – Focus beauty

Mercoledì 2 dicembre, 2020 – Focus food&beverage

