Esprinet Italia, Antonio Umbro alla guida

Cambio al vertice di Esprinet in Italia. L’azienda annuncia l’ingresso di Antonio Umbro con il ruolo di Country Manager.

Classe 1972, Umbro inizia la sua carriera in Lyreco per poi fare il suo ingresso in Vodafone nel 2007, dove ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Consumer & Electronics Large Chain Manager, sviluppando la base di clientela retail e contribuendo alla crescita della quota di mercato. Dal 2011 ad oggi è stato Managing Director di Office Depot e membro del Board in Italia, responsabile della definizione, della supervisione e dello sviluppo della strategia nei canali Contract e Digital Direct.

Le funzioni di Umbro

In qualità di Country Manager, Antonio Umbro riporterà direttamente al Direttore Generale e si occuperà di perseguire la crescita costante nei segmenti di business indirizzati dal marchio Esprinet in Italia, con particolare focus sullo sviluppo del mercato dei prodotti di Information Technology e Consumer Electronics.

“Sono contento di dare il benvenuto ad Antonio Umbro in Esprinet”, ha commentato Giovanni Testa, Direttore Generale del Gruppo Esprinet. “Sono sicuro saprà trasferire nel Gruppo il know-how specifico acquisito nelle sue precedenti esperienze lavorative, che l’hanno visto tra i protagonisti dei mercati in cui ha operato”.

”Con grande entusiasmo affronto questa nuova stimolante sfida professionale insieme a tutto il team di Esprinet. Sono felice di entrare a far parte di una realtà leader nel settore e di avere l’opportunità di contribuire con le mie competenze al percorso di crescita continua e al raggiungimento degli obiettivi aziendali”, ha aggiunto Antonio Umbro, Country Manager di Esprinet in Italia.

La partnership con Ergotron

Esprinet ed Ergotron hanno siglato un accordo di distribuzione strategica per servire il mercato italiano, con l’obiettivo di estendere la collaborazione anche ad altre geografie in cui il Gruppo opera. Ergotron è un’azienda attiva nelle soluzioni ergonomiche per la gestione del workflow che trasformano gli ambienti sanitari e di lavoro con standard di qualità, responsabilità aziendale e ambientale. Esprinet supporterà Ergotron nella commercializzazione dei suoi prodotti, promuovendone l’uso esteso su tutti i suoi canali di vendita. Scegliendo Esprinet, Ergotron sarà in grado di ottenere una distribuzione capillare delle proprie soluzioni sul territorio italiano, di espandere il proprio raggio d’azione a ulteriori mercati verticali e di rafforzare la propria presenza complessiva sul mercato.

