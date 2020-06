Eventi alla svolta virtuale, Digital360 partner del Gruppo 24Ore

Webinar, ma non solo. Nuovi format digitali, piattaforme per meeting da migliaia di partecipanti, visite virtuali. Sono solo alcuni degli “attrezzi” che segnano la rinascita del mercato degli eventi, destinata a durate nel tempo. E’ in questo contesto che nasce la partnership siglata dal gruppo Digital360 con 24 Ore Eventi, la società che progetta e realizza eventi del Gruppo 24 Ore, che punta a supportare il gruppo editoriale nell’ideazione, nella progettazione e nella gestione dei propri eventi digitali.

Obiettivi della partnership

La partnership consente al Gruppo 24 Ore, da una parte, di trasformare alcuni importanti eventi in presenza programmati a partire da giugno in innovativi eventi digitali, dall’altra, di lanciare nuovi format digitali, che spaziano dai webinar fino ad eventi digitali complessi con la partecipazione di migliaia di persone e decine di relatori collegati da remoto e con la possibilità di effettuare anche “visite virtuali” a varie location di interesse.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership, attraverso la quale mettiamo a disposizione del Gruppo 24 Ore il nostro know-how nonché le competenze e la tecnologia sviluppati grazie agli investimenti realizzati negli ultimi anni e all’esperienza maturata nella realizzazione di eventi digitali, anche di elevata complessità – commenta Raffaello Balocco, Ceo di Digital360 -. Nel primo semestre 2020 ne abbiamo gestiti oltre 110 e siamo convinti che gli eventi digitali continueranno ad essere ampiamente utilizzati dalle imprese anche una volta terminata l’emergenza sanitaria, come strumento di comunicazione e di generazione di opportunità di business”.

“Riteniamo che una realtà come Digital360, con esperienza consolidata ed elevate competenze tecnologiche, sia un partner ideale per contribuire a dare valore alle nostre iniziative digitali – commenta Federico Silvestri, Ceo di 24 Ore Eventi -. Abbiamo numerosi progetti, già posti all’attenzione del mercato e siamo convinti che quella che stiamo costruendo non sarà una soluzione solo temporanea e legata al periodo contingente ma l’inizio di un percorso destinato a durare nel tempo”.

