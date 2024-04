Moltiplicare le proprie capacità nell’ambito dei servizi sulle soluzioni Sap, rafforzando la propria offerta per le aziende in un contesto in cui la trasformazione digitale richiede soluzioni tecnologiche sempre più complesse e innovative. E’ questa la motivazione che ha spinto EY, multinazionale specializzata nei servizi professionali e di consulenza, a finalizzare l’acquisizione di Bgp, azienda che ha il proprio focus nei servizi di consulenza tecnologica e manageriale.

Attiva in Italia da più di 35 anni, Bgp fornisce soluzioni IT quali Erp, analytics, performance management e managed services, con particolare riferimento alla piattaforma Sap, che rappresenta l’80% del business di Bgp, operando prevalentemente nei settori del fashion, manufacturing, utilities & transportation, oil & gas, pharma, services e media.

Nuove competenze e servizi

Grazie a questa operazione EY aggiunge alla propria offerta nuovi servizi, come nel caso dell’Advanced Application Maintenance & Support e della System Technology, ma soprattutto nuove competenze, grazie all’ingresso in aziende dei circa 350 dipendenti di Bgp, “professionisti altamente specializzati con un know-how di eccellenza in ambito Finance & Treasury sul mondo SAP – spiega EY in una nota – e in altre piattaforme come Blackline, Celonis, Kyriba”.

La crescita di EY in Italia

“L’acquisizione di Bgp conferma le ambizioni di EY in Italia – spiega Massimo Antonelli (nella foto), ceo di EY in Italia e coo Europe West – negli ultimi tre anni siamo cresciuti del 50% a livello di fatturato netto e con questa acquisizione acceleriamo ulteriormente la trasformazione tecnologica e l’investimento nelle competenze, due elementi alla base del nostro successo. L’expertise unica sul mercato di una realtà specializzata come Bgp, così come l’apporto che potranno dare le circa 350 persone che accogliamo nella nostra squadra – conclude – daranno un ulteriore impulso alla nostra area dedicata al consulting e ci permetteranno di moltiplicare la capacità che abbiamo di supportare i nostri clienti in servizi altamente tecnologici in Italia e in Europa”.

Focus sulla consulenza tecnologica

“Con l’acquisizione di Bgp, EY fa uno scale-up immediato della propria area di consulenza tecnologica, sia in termini numerici, aumentando la dimensione del proprio team specializzato con circa 350 nuovi professionisti, sia per quanto riguarda il know-how e l’expertise nel settore – argomenta Paolo Lobetti Bodoni, consulting leader di EY in Italia – Bgp, infatti, è rinomata per le sue capacità e la qualità del servizio che offre, reputazione che, unitamente alla forza del nostro network a livello nazionale ed europeo, ci permetterà di competere con i più grandi player del mercato e di garantire ai nostri clienti di estrarre il massimo valore dalle loro trasformazioni tecnologiche.

