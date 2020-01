Facebook cambia look: nuova interfaccia per la versione desktop

Nuovo look per la versione desktop di Facebook, che entro la primavera adotterà un’interfaccia con caratteristiche paragonabili a quella della mobile app, inclusa quindi la possibilità di attivare il ‘dark mode‘, ovvero la modalità scura che soprattutto sugli smartphone consente un maggior risparmio della batteria.

Le caratteristiche del “nuovo Facebook”

Il social network sta facendo valutare a un numero ristretto di utenti la novità, preannunciata lo scorso aprile alla conferenza degli sviluppatori di Facebook e confermata dalla società di Mark Zuckerberg al sito Cnet. Secondo il portale, la piccola percentuale di utenti che ha già ricevuto l’opportunità di sperimentare la nuova interfaccia, collegandosi all’home page del social network dal computer vedrà comparire un messaggio con l’invito a testare “Il nuovo Facebook”. A questo punto si potrà impostare la versione web del social con sfondi bianchi e colori brillanti oppure con sfondo scuro, che dovrebbe affaticare meno gli occhi e ridurre i consumi energetici. La piattaforma consente anche, almeno al momento, di tornare indietro alla vecchia interfaccia.

Il nuovo look, come detto, dovrebbe risultare simile a quello dell’applicazione Facebook per i dispositivi mobili, conferendo alla versione per computer un aspetto più pulito e ordinato. Il dark mode è già stato abbracciato dai sistemi operativi per computer e smartphone, e da altre applicazioni della galassia Facebook, tra cui Messenger, Instagram e Youtube, oltre che da Twitter.

