Facebook investe 5,7 miliardi nell’indiana Jio Platforms

Facebook investe 5,7 miliardi di dollari per diventare il principale socio di minoranza dell’operatore telefonico low cost indiano Jio Platforms. L’obiettivo, spiega in una nota la società di Mark Zuckerberg, è “accelerare la trasformazione digitale in India”. In meno di quattro anni, “Jio ha portato online oltre 388 milioni di persone, alimentando la creazione di nuove imprese innovative e collegando le persone in nuovi modi”, precisa Facebook.

I dettagli dell’accordo

L’accordo, annunciato ieri, prevede la cessione del 10% delle azioni della società indiana e consentirà a Facebook di costruire una partnership diretta tra il suo servizio di messaggistica istantanea WhatsApp, che conta già oltre 400 milioni di utenti in India, e uno tra i maggiori provider di servizi mobile nel paese. “Un matrimonio tra i servizi JioMart e WhatsApp aiuterà a raggiungere gli utenti di base in India che acquistano da piccoli negozi”, ha commentato Tarun Pathak, direttore associato presso Counterpoint Research di Hong Kong, citato da Reuters. Jio Platforms e il suo operatore di telefonia mobile, Reliance Jio Infocomm, sono parte del conglomerato indiano Reliance Industries. L’investimento di Facebook porta il valore dell’azienda a circa 66 miliardi di dollari.

“Nel prossimo futuro JioMart e WhatsApp consentiranno a quasi 30 milioni di piccoli negozi indiani di effettuare transazioni digitali con tutti i clienti nel loro quartiere”, ha detto Mukesh Ambani, Ceo di Reliance, in una dichiarazione video.

