Fastweb continua la corsa al rialzo, crescita record per il wholesale

Ennesimo trimestre al rialzo per Fastweb che in controtendenza rispetto al mercato delle Tlc continua a registrare numeri in crescita. L’azienda guidata da Alberto Calcagno ha chiuso con il segno più il 29mo trimestre consecutivo. Un record certificato anche da Mediobanca nell’ultimo report sulle Tlc: Fastweb è l’unica telco a crescere in termini di ricavi (+27,8%) nel quinquennio 2015-2019 con investimenti industriali al di sopra della media nazionale.

Alla chiusura dei primi nove mesi 2020 si attestano a 2,7 milioni i clienti, in aumento del 4% anno su anno – 94mila i nuovi clienti ultrabroadband – e i ricavi ammontano a 1.674 milioni di euro, pari a una crescita del 6%. In crescita anche l’Ebitda, del 5%, che si attesta a 568 milioni e l’Ebitda-al (che include i costi di locazione), ammonta a 529 milioni di euro, anche in questo caso pari a un aumento del 5%. E sul fronte mobile la crescita è a doppia cifra:1.889.000 le sim attive nel terzo trimestre, in aumento del 14% anno su anno.

Il 29mo trimestre in crescita

Analizzando i conti del terzo trimestre i clienti che hanno sottoscritto connessioni ultraveloci sono 1.914.000, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un trend in continua crescita sostenuto dalla forte domanda da parte delle famiglie italiane di connessioni fisse ultra performanti durante i mesi dell’emergenza. Circa il 71% della base clienti di Fastweb (+9 punti percentuali rispetto ai primi nove mesi del 2019), usufruisce di una connessione a banda ultralarga con velocità in download fino a 1 Gb/s.

Molto soddisfacenti nel periodo le performance della Business Unit Enterprise, con ricavi che si attestano a 661 milioni di euro (+5% rispetto allo scorso anno). Fastweb consolida dunque il proprio posizionamento di primo operatore alternativo nel segmento dei grandi clienti pubblici e privati con una quota di mercato in termini di ricavi pari al 30%.

Si conferma la forte crescita del segmento wholesale con ricavi a 169 milioni di euro, +22% rispetto ai primi nove mesi del 2019, ed un numero di linee utrabroadband fornite ad operatori terzi che in un anno è aumentato del 34%.

Anche l’andamento del segmento mobile è molto positivo con un tasso di crescita che continua a essere a doppia cifra. Al 30 settembre le sim attive sono 1.889.000, in crescita del 14%, pari a un aumento di 226mila sim, rispetto ai primi nove mesi del 2019 (+59mila sim solo nell’ultimo trimestre).

Investimenti a quota 410 milioni

WHITEPAPER Quali sono i mobile malware più diffusi? Mobility Cybersecurity

Riguardo agli investimenti nel terzo trimestre Fastweb ha spinto l’acceleratore per la digitalizzazione del Paese con investimenti tecnologici ed infrastrutturali che si attestano a 410 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi che si conferma costante a dispetto del prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

Ruolo da protagonista nella newco FiberCop

La partecipazione di Fastweb al progetto di coinvestimento FiberCop insieme a Tim e Kkr, garantisce alla società un ruolo da protagonista nel progetto di deployment nazionale di una rete Ftth che coprirà il 76% delle aree nere e grigie del paese. Contestualmente procede il roll out delle reti 5G mobile e Fixed Wireless Access a livello nazionale con il lancio dei servizi di quinta generazione previsto entro la fine dell’anno.

Cloud e cybersecurity, spinta alle acquisizioni

Il 1° ottobre Fastweb ha annunciato l’acquisizione del 70% del capitale della società specializzata in servizi di sicurezza informatica 7Layers. In linea con la recente acquisizione di Cutaway, società specializzata in servizi Cloud, anche l’operazione conclusa con 7Layers si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’offerta dedicata al mercato enterprise, nel quale accanto alla fornitura di infrastrutture per la connettività a banda ultralarga Fastweb sta progressivamente ampliando il portafoglio di servizi a supporto del processo di digital transformation delle aziende e della pubblica amministrazione.

Smart working, innovativo accordo con i sindacati

È di inizio ottobre anche l’innovativo accordo siglato tra Fastweb e le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore delle Telecomunicazioni che sancisce il superamento dei tradizionali modelli organizzativi del lavoro. L’accordo, che prevede una fase sperimentale fino al 30 giugno 2021, consentirà al 100% della popolazione aziendale, incluso quindi il personale addetto al customer care, completa flessibilità e autonomia, ovvero la possibilità di ricorrere allo strumento dello smartworking per tutti i giorni lavorativi, scegliendo ogni giorno se recarsi in ufficio o lavorare da remoto, in accordo con il proprio responsabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA