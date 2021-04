Fiat battezza la 500 Hey Google, l’auto che si "comanda" con la voce - CorCom

Dalla localizzazione della posizione alle informazioni sul carburante, fino alle impostazioni sul limite di velocità. Sono fra le caratteristiche al top della nuova Famiglia 500 Hey Google, la serie speciale di automobili frutto della collaborazione tra Fiat e il colosso di Mountain View.

La connessione è al centro della nuova vettura grazie alla tecnologia dell’Assistente Google che si integra nella box telematica Mopar Connect e grazie all’Action ”My Fiat” consente al cliente di connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo.

Come funzionano i comandi vocali

Ovunque ci si trovi – magari utilizzando il Google Nest Hub incluso nel kit di benvenuto – sarà sufficiente pronunciare le parole ”Hey Google, chiedi a My Fiat…” per sapere, ad esempio, dove è stata parcheggiata l’auto; oppure avere informazioni su carburante, percorrenze o anche se le portiere sono state chiuse, eventualmente provvedendo con un comando vocale. Servizi di informazioni a distanza, come quelli su percorsi e rispetto dei limiti di velocità, particolarmente utili anche per chi gestisce flotte aziendali.

WHITEPAPER Come ottenere la massima efficienza energetica grazie ai sistemi di Smart Metering? IoT Manifatturiero/Produzione

Look e modelli di Hey Google

Riconoscibile per la livrea bicolore, bianca con tetto in nero lucido, e per numerosi particolari di design, la famiglia Hey Google è declinata in tutti i modelli 500 a partire dalla city-car, disponibile nelle versioni berlina e cabrio, ed equipaggiata con il motore benzina Hybrid da 70 cv.

In pista una gamma motori composta di due propulsori a benzina Euro6D-Final – il Firefly da un litro e 120 CV e il 1,3 litri da 150 CV – e due diesel Multijet da 1,3 litri e 95 CV e 1,6 da 130 CV.

Grazie al finanziamento Fca Bank e agli incentivi statali la Gamma Hey Google è proposta con prezzi a partire da 12.500 euro. Le nuove versioni sono offerte con la formula di noleggio ‘pay per use’ Leasys Miles, con una durata di 48 mesi e un canone mensile cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi, ma anche con soluzioni finanziarie Fca Bank, con la possibilità di rate iniziali di importo contenuto per i primi 12 mesi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA