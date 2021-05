Fisco, Amazon la spunta in tribunale: stop alla multa Ue da 250 milioni - CorCom

In una nota ufficiale,il Tribunale spiega di aver ritenuto che la constatazione principale del vantaggio goduto da Amazon in Lussemburgo si fonda su un’analisi errata sotto diversi profili. La Commissione si è basata sulla sua propria analisi funzionale di LuxSCS per affermare, che, contrariamente a quanto era stato preso in considerazione ai fini della concessione del ruling fiscale in causa, tale società era un mero detentore passivo dei beni immateriali in questione, ma il Tribunale giudica errata detta analisi. In particolare, secondo il Tribunale, la Commissione non ha debitamente tenuto conto delle funzioni svolte da LuxSCS ai fini dello sfruttamento dei beni immateriali in questione né dei rischi assunti da detta società in tale contesto. Né essa ha dimostrato che fosse maggiormente possibile identificare società comparabili a LuxSCS che non società comparabili a LuxOpCo oppure che il fatto di mantenere LuxSCS come entità sottoposta a test avrebbe consentito di ottenere dati comparativi più affidabili. Di conseguenza, contrariamente a quanto da essa affermato nella decisione impugnata, la Commissione non ha dimostrato, secondo il Tribunale, che le autorità fiscali lussemburghesi avessero erroneamente designato LuxOpCo come “parte sottoposta a test” al fine di stabilire l’importo della royalty.

In secondo luogo, il Tribunale ha giudicato che, anche supponendo che fosse necessario calcolare l’importo della royalty di “libera concorrenza” utilizzando LuxSCS come “parte sottoposta a test”, la Commissione non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un vantaggio, poiché non vi erano ragioni per poter affermare che la remunerazione di LuxSCS potesse essere calcolata sulla base di un semplice trasferimento dei costi di sviluppo dei beni immateriali sostenuti nell’ambito degli accordi di adesione e dell’accordo di ripartizione dei costi, senza tener conto in alcun modo del successivo aumento di valore di tali beni immateriali.

In terzo luogo, il Tribunale ritiene errata la valutazione operata dalla Commissione in merito alla remunerazione spettante a LuxSCS, alla luce del principio della libera concorrenza, a titolo delle funzioni connesse al mantenimento della sua proprietà dei beni immateriali in questione. Infatti, contrariamente a quanto risulta dalla decisione impugnata, funzioni di questo tipo non possono essere assimilate ad una prestazione di servizi “a basso valore aggiunto”; di conseguenza, l’applicazione, da parte della Commissione, del tasso di remunerazione più frequentemente osservato per prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto non è appropriata nel caso di specie.

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, il Tribunale conclude che gli elementi di prova presentati dalla Commissione a titolo principale non consentivano di dichiarare che l’onere fiscale di LuxOpCo era stato artificiosamente ridotto a causa di una sovrastima della royalty.

Smontate le tesi sul vantaggio fiscale di Amazon