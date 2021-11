Google, la Corte di Giustizia Ue conferma la multa da 2,4 miliardi di euro - CorCom

Un’altra è il fatto che Google non ha reali concorrenti. La posizione dominante, chiarisce il Tribunale, non è di per sé motivo per incorrere in violazioni di mercato, ma fa sì che il servizio offerto da Google si avvicini a un servizio essenziale nel quale tuttavia applica un trattamento preferenziale ai propri prodotti.

Per il resto il Tribunale dell’Ue conferma quanto osservato dalla Commissione: l’azienda che domina il mercato incorre in una violazione nel momento in cui ostacola il mantenimento di un ambiente competitivo o lo sviluppo di tale ambiente e la Commissione ha sufficientemente dimostrato che il comportamento di Google è in grado di restringere la concorrenza. Le obiezioni di Google non sono sufficienti per l’Ue Tra le argomentazioni di Google rifiutate c’è anche quella secondo cui la concorrenza sul mercato dei servizi di comparazione dei prezzi è garantita dalla presenza delle piattaforme di e-commerce. Ma il Tribunale ha confermato l’analisi svolta dalla Commissione secondo cui le piattaforme di shopping online non operano sullo stesso mercato dei comparatori di prezzi. Il mercato in questione è quello della ricerca specializzata per la comparazione di prodotti ed è qui che la Commissione ha riscontrato e sanzionato i comportamenti anticompetitivi. Il Tribunale ha anche ritenuto che Google non ha dimostrato che il suo comportamento produca vantaggi in termini di efficienza del servizio Shopping per i consumatori che bilancino gli effetti negativi sulla concorrenza.