Huawei spinge sulla digital transformation del trasporto ferroviario

Huawei ha lanciato ufficialmente la sua soluzione Frmcs (Future railway mobile communication system) per la comunicazione wireless fra treni e sistemi a terra che dà una spinta decisiva alla digitalizzazione del trasporto su ferro, ne potenzia efficienza e sicurezza e apre le porte a nuovi servizi.

L’annuncio è arrivato in parallelo all’InnoTrans 2022 e al 9° Huawei Global rail summit a Berlino, in Germania, con le presentazioni di Wang Guoyu, Coo di Huawei Aviation & Rail BU, e Li Jie, Presidente di Huawei Enterprise wireless domain. Huawei Frmcs espande i servizi wireless train-ground dal controllo e spedizione dei treni all’O&M ferroviario, all’IoT ferroviario e altro ancora. Consente una trasformazione digitale diffusa del settore ferroviario e risponde alla crescente domanda di ferrovie intelligenti con grande capacità di trasporto.

Comunicazione train-ground, supporto ai nuovi servizi

Huawei Frmcs non solo può fornire l’elevata affidabilità e la bassa latenza richieste per il controllo e il trasporto, ma supporta nuovi servizi come il monitoraggio dello stato della locomotiva, il monitoraggio del funzionamento del treno e l’assistenza via video del personale O&M, migliorando l’accuratezza della previsione dei guasti e l’efficienza O&M.

La soluzione utilizza una nuova tecnologia, 8T8R Smart Mimo, che consente di ottenere la stessa copertura nella banda 1900 MHz di quella del Gsm-R nella banda 900 MHz quando si lavora con dispositivi ad alta potenza dei partner di Huawei. Ciò riduce i costi di implementazione e manutenzione del sistema e semplifica l’implementazione delle reti Frmcs.

Fornendo tre livelli di ridondanza Huawei Frmcs elimina i guasti single-point sulle reti, garantisce un’elevata affidabilità di dispositivi e reti e soddisfa i requisiti del sistema europeo di controllo dei treni (Etcs, European train control system). La sua architettura è conforme agli standard del settore ferroviario, il che facilita l’interconnessione tra le reti wireless e le applicazioni del settore ferroviario, nonché l’implementazione di nuovi servizi.

Ecosistema di innovazione per le ferrovie intelligenti

“L’industria ferroviaria si trova ora in un periodo critico di trasformazione digitale in cui i requisiti per i sistemi di comunicazione wireless treno-terra sono più elevati che mai”, ha dichiarato Li Jie. “Huawei Frmcs può soddisfare questi requisiti integrando le tecnologie 4G e 5G di Huawei, può aiutare i clienti del settore ferroviario a costruire reti a banda larga wireless train-to-ground ad alta affidabilità, con larghezza di banda elevata e orientate al futuro, sicure, affidabili, convergenti, semplificate e capaci di evoluzione a lungo termine”.

“Huawei aiuta i clienti a passare al digitale”, ha affermato Xiang Xi. “Utilizziamo tecnologie innovative, come Frmcs, Wi-Fi 6 e reti completamente ottiche, per ridisegnare connessioni, ricostruire piattaforme digitali e facilitare la condivisione dei dati e la collaborazione tra più sistemi di servizio nel settore ferroviario. Speriamo di abilitare operazioni ferroviarie intelligenti e O&M attraverso l’innovazione congiunta con i nostri partner”,

Aderendo al concetto di apertura e cooperazione, hanno detto i manager dell’azienda cinese, Huawei si impegna a guidare la trasformazione digitale insieme ai clienti ferroviari e ai partner dell’ecosistema: “Innoviamo insieme, esploriamo gli standard del settore e costruiamo un ecosistema per la digitalizzazione ferroviaria”.

