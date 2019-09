Il 5G di Vodafone in onda con X Factor

Vodafone Italia è Official Partner di X Factor 2019, la nuova edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda dal 12 settembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv. Una partnership inedita per un’edizione aperta al futuro grazie al 5G di Vodafone.

La compagnia porta il 5G anche all’interno del popolare talent show di Sky e anticipa sul piccolo schermo la nuova rivoluzionaria era della connessione che la tecnologia 5G ha inaugurato.

Per la prima volta in Italia, grazie alla Giga Network 5G di Vodafone i concorrenti e il pubblico potranno sperimentare le straordinarie applicazioni che la tecnologia 5G avrà anche nel mondo dell’intrattenimento, anticipando un futuro che, grazie a Vodafone, diventa realtà.

“La musica e il 5G hanno in comune il prezioso potere di connettere le persone, missione nella quale Vodafone si identifica da sempre – afferma Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia. Grazie alla sua leadership nella rete di ultima generazione, Vodafone darà un contributo fondamentale allo spettacolo creando vere e proprie esperienze in 5G, avvicinando le più avanzate tecnologie alle persone e anticipando il futuro straordinario che ci aspetta”.

X Factor 2019 sarà in onda da giovedì 12 settembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand e su Sky Go. Il venerdì sarà visibile in chiaro su TV8.

