Il caso GameStop-Reddit allerta il Congresso Usa: "Servono regole" - CorCom

Il caso Gamestop va oltre i testa a testa a Wall Street tra piccoli e grandi investitori e raggiunge la sfera dei decisori politici e dei regolatori. Adesso è il Congresso Usa a invocare nuove regole, aggiornate all’era digitale, che limitino le speculazioni e, al tempo stesso, offrano pari opportunità a micro-azionisti e hedge fund.

ll titolo della catena di negozi di videogame texana è cresciuto del 333% nel mese di gennaio grazie all’iniziativa partita su WallStreetBets, social su Reddit, dove un gruppo sempre più nutrito di piccoli investitori ha messo alle corde gli short seller e mandato in fumo la loro scommessa sul costante ribasso di Gamestop. I grandi investitori hanno bruciato miliardi di dollari a Wall Street.

Di conseguenza la piattaforma di trading Robinhood (seguita poi da altre) ha deciso di limitare gli scambi di Gamestop e di altri titoli presi di mira dagli investitori su Reddit, tra cui Blackberry e Nokia. La mossa ha fatto crollare giovedì il valore delle azioni di Gamestop, arrivati a perdere fino al 56% e sospesi per eccesso di ribasso. Il giorno dopo Gamestop è tornata a volare e ha guadagnato il 95% all’avvio delle contrattazioni.

Questo gioco tra investitori sui social e fondi speculativi non è però piaciuto ai regolatori e ai politici americani, dove si è creato un accordo bipartisan sulla necessità di un intervento normativo.

La Sec e il Tesoro aprono un dossier

Per Alexandria Ocasio-Cortez, la “pasionaria” parlamentare Democratica eletta a New York, la situazione “è inaccettabile. Dobbiamo sapere di più sulla decisione di Robinhood di bloccare gli investitori retail dall’acquistare titoli mentre gli hedge fund sono lasciati liberi” di agire, si legge in un tweet della deputata. Ocasio-Cortez ha anche chiesto un’indagine su tutte le altre piattaforme di scambio, specialmente quelle che permettono la vendita di azioni ma congelano gli acquisti. “È una materia di enorme importanza”.

Il senatore Repubblicano Ted Cruz, vecchio alleato di Donald Trump, si è ritrovato sulla stessa linea. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha assicurato che il caso sarà attentamente vagliato dai regolatori. Infatti, la Sec e il dipartimento del Tesoro si sono già messi al lavoro e stanno al momento analizzando tutte le azioni condotte da Robinhood per restringere gli scambi di alcuni titoli.

Brian Deese, capo del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca di Joe Biden, ha dichiarato che “La Sec sta valutando tutti gli elementi con l’obiettivo di proteggere gli investitori individuali e l’integrità del mercato”.

Rivoluzione dal basso

“È una rivoluzione partita dal basso, non si può tornare”, ha commentato il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian. “Abbiamo visto quanto potere è in mano ai piccoli investitori”, ha affermato Sunil Krishnan, direttore di fondi multi-asset di Aviva Investors sentito da Reuters.

Il caso Gamestop – pur con tutte le caratteristiche di una bolla speculativa – è senz’altro frutto della trasformazione digitale e di un anno segnato dalla pandemia di coronavirus. I piccoli investitori hanno aumentato gli acquisti grazie ai nuovi strumenti che hanno a disposizione, come le app per il trading. I lockdown hanno portato a un ulteriore boom di utilizzo di queste piattaforme, perché molte persone si sono trovate isolate in casa con molto tempo per esplorare tutte le potenzialità dell’online.

Wall Street alla svolta

Intanto Wall Street si prepara a una settimana che, temono gli azionisti, sarà ancora ricca di altalene sui titoli. E i grandi hedge fund tremano: molti hanno puntato sulla perdita di azioni che invece sono state “salvate” dall’intervento dei trader retail.

Per esempio, Melvin Capital, uno degli hedge fund più colpiti dal caso GameStop, ha perso il 53% a gennaio ma negli ultimi giorni del mese ha ricevuto nuovi afflussi di denaro dagli investitori, riporta Reuters. Il risultato resta negativo perché Melvin ha iniziato l’anno con asset per 12,5 miliardi di dollari e ha chiuso gennaio con 8 miliardi.

Goldman Sachs ha messo in guardia sui rischi di esposizione al mercato per i grandi investitori, “vicini a livelli record”, secondo la banca.

Oltre Gamestop, l’assalto dei piccoli investitori

I piccoli azionisti sembrano voler allargare lo sguardo oltre i titoli delle società quotate per rivolgersi ai cosiddetti beni rifugio. Sempre sul social di Reddit, gli investitori retail si sono scambiati messaggi per invitare all’acquisto di argento e farne salire i prezzi, e così è stato: l’argento ha guadagnato il 10%. Anche l’oro è in ascesa.

Ancora una volta queste manovre dimostrano che le speculazioni non sono più appannaggio dei grandi investitori istituzionali. Adesso le app e i forum di Internet danno potere ai piccoli e possono influire pesantemente sull’andamento del mercato.

“È un trend in atto da mesi”, evidenzia su Reuters Paul O’Connor, capo del team multi-asset di Janus Henderson a Londra.

Di qui l’allarme dei regolatori e gli appelli dei politici Usa per trovare nuove regole che evitino danni agli investitori e shock ai mercati.

