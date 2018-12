Tecnologia e innovazione, ecco le 50 donne più influenti d’Italia

Imprenditrici, manager d’azienda, docenti universitarie, ricercatrici ed esponenti delle istituzioni. Sono state annunciate oggi le prime Inspiring Fifty italiane, ovvero le cinquanta donne più influenti nel mondo della tecnologia nel nostro Paese che si sono distinte nel corso dell’anno e sono state scelte quali eccellenze del mondo tecnologico nonché modelli di riferimento a cui ispirarsi.

A cura delle fondatrici Janneke Niessen e Joelle Frijters e dopo numerose edizioni in Europa e nel mondo, Inspiring Fifty è arrivato anche nel nostro Paese per individuare le 50 eccellenze al femminile che hanno fatto la differenza.

Scelte da una giuria composta da personalità di spicco del mondo imprenditoriale, del business e dell’accademia su oltre 200 candidature, le Inspiring Fifty nostrane sono rappresentative di un ampio spettro di specializzazioni: dall’informatica fino ai digital media per arrivare all’e-commerce e all’aerospazio.

“Con Inspiring Fifty abbiamo l’obiettivo di aumentare la diversity nella tecnologia rendendo più visibili i role model femminili: ‘if she can see it, she can be it’. La tecnologia è il futuro e non possiamo lasciare che sia costruito da un piccolo gruppo di persone – ha commentato Janneke Niessen, co-fondatrice di Inspiring Fifty – Siamo molto felici di aver identificato le Inspiring Fifty italiane: sono fenomenali e di grande ispirazione per tutti. Il numero e la qualità delle candidature hanno mostrato quanti talenti incredibili ci siano nel Paese, e ci rendono ottimiste sul futuro dell’ecosistema italiano”.

“Sono molto fiera del lavoro fatto dalla giuria: abbiamo individuato cinquanta leader che hanno ottenuto risultati di eccellenza, a prescindere dall’immagine o dalla popolarità, e che ritengo possano costituire dei veri e propri role model sia per le ragazze, sia per i ragazzi che cercano una carriera nel mondo del tech italiano e internazionale”, sottolinea Paola Bonomo, selezionata tra le Inspiring Fifty europee nel 2015 e 2016 e ambassador di questa prima edizione italiana.

Ecco i nomi:

Viviana Acquaviva, Professore Associato presso CUNY

Valeria Cagnina, Co-founder e Mentor, valeriacagnina.tech

Serena Cameirano, Principal Software Engineer, Salesforce

Marilù Capparelli, Legal Director, Google Europe

Barbara Caputo, Professoressa presso IIT Istituto Italiano di Tecnologia

Lorella Carimali, Docente presso il Liceo Scientifico Vittorio Veneto e scrittrice

Tiziana Catarci, Docente presso l’Università La Sapienza

Lucia Chierchia, Managing partner Gellify

Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici, Comune di Milano

Martina Cusano, Co-founder e CEO Mukako

Margherita della Valle, CFO Vodafone

Lucia Di Masso, Founder e CEO SEMS

Simonetta Di Pippo, Director UNOOSA

Veronica Diquattro Executive VP DAZN

Amalia Ercoli Finzi, Professoressa Emerita Politecnico di Milano

Gigliola Falvo, Senior Director Broadband Operations Sky Italia

Elena Ferrari, Docente presso l’Università dell’Insubria

Valeria Ferrari, General Manager Teethan

Francesca Gabrielli, Co-founder e CEO Assist Digital

Laura Gori, Founder e CEO Way2Global

Cecilia Laschi, Docente presso Scuola Superiore Sant’Anna

Daria Loi, Principal Engineer Intel

Stefania Mancini, Co-founder e CTO I-Tel

Gioia Manetti, VP International Scout24

Mariangela Marseglia, Country Manager Italy and Spain, Amazon

Gianna Martinengo, Founder e Chairman Didael KTS

Alice Melocchi, Co-founder e CTO Multiply Labs

Paola Moretto, Co-Founder e CEO, Nouvola

Isabella Nova, Professore presso Politecnico di Milano

Francesca Patellani, COO Accenture

Fausta Pavesio, Investor, Board Member e Venture Partner SmartUp Capital

Chiara Petrioli, Founding Partner e Director, WSENSE

Manuela Raffatellu, Docente presso UCSD

Elisabetta Romano CTO, TIM

Elisa Romondia, Founder e CEO Devoleum

Chiara Russo, Co-founder e CEO Codemotion

Katia Sagrafena, Co-founder e COO Vetrya

Donatella Sciuto, Prorettore Vicario presso Politecnico di Milano

Alessandra Sciutti, ricercatrice presso IIT Istituto Italiano di Tecnologia

Cinzia Silvestri, Co-founder e Managing Director, BI/OND Solutions

Gea Smith, Vice President, Head of Digital Consulting Telco & Media, Capgemini

Mariarosaria Taddeo, Research Fellow, University of Oxford

Alessandra Todde CEO Olidata

Serena Torielli, Co-founder e CEO, Virtual B

Francesca Tranquilli, President Online Flagship Stores, YNAP

Paola Velardi, Docente presso l’Università La Sapienza

Francesca Vergara, CIO Italgas

Grazia Vittadini ,CTO, Airbus

Susana Voces, General Manager, eBay Italy and Spain

Silvia Wang, Co-founder and President, ProntoPro

Tra le Inspiring Fifty che sono attive in Italia la regione più rappresentata è la Lombardia, seguita da Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Liguria, Piemonte e Toscana; le altre sono operative negli Usa (California, Oregon, New York), Regno Unito (Londra, Oxford), Francia (Parigi, Tolosa), Austria e Olanda. La più giovane è una imprenditrice ed educatrice di 17 anni; la più senior è una professoressa onoraria di 81. Due delle Inspiring Fifty italiane hanno avuto un satellite intitolato al loro nome dalla International Astronomical Union.

Partner dell’iniziativa è Microsoft, da sempre impegnato ad avvicinare le giovani studentesse italiane alle materie Stem e nel promuovere la diffusione delle competenze digitali tra giovani e professionisti nell’ambito di Ambizione Italia, progetto di formazione che coinvolgerà entro il 2020 oltre 2 milioni di giovani e professionisti.

“Secondo una ricerca Microsoft, per il 45% delle studentesse italiane è importante avere un modello di riferimento femminile che sia fonte di ispirazione, stimoli l’interesse per le materie scientifiche e le incentivi a continuare il proprio percorso di studi in questo ambito – spiega Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia – In Italia ci troviamo di fronte a un paradosso: abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile del 30%, e contemporaneamente le aziende faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno perchè cresce sempre di più il divario tra le competenze realmente disponibili e quelle richieste dal mercato. Nel giro di due anni si creeranno oltre 135.000 posizioni qualificate nell’Ict, ma il rischio è di non riuscire a coprirle. Diventa quindi fondamentale aiutare ragazze e ragazzi a comprendere le opportunità che il digitale e le nuove tecnologie aprono per il loro futuro. Le Inspiring Fifty sono l’esempio concreto del successo che le donne possono avere nel mondo della tecnologia, modelli di leadership al femminile che sono convinta aiuteranno le ragazze ad appassionarsi sempre più alle materie scientifiche e ad accrescere le loro ambizioni”.

Tutte le Inspiring Fifty individuate nelle edizioni dei singoli Paesi, tra cui l’Italia, faranno inoltre parte d’ufficio del pool all’interno del quale verranno scelte le nuove Inspiring Fifty europee nel 2019.

L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo di Klecha & Co., che nell’ambito delle sue attività di supporto alle aziende tech ha da sempre sostenuto con entusiasmo gli innovatori. “L’evoluzione e lo sviluppo sono tanto più forti quanto più “disruptive” sono le idee che li hanno generati. Il primo passo per uscire dagli schemi è riconoscere alle donne il ruolo che hanno ricoperto e permettere loro di contribuire fattivamente e sempre più a questa continua creazione tecnologica. Siamo felici di poter supportare Inspiring Fifty in questo percorso, che vediamo come uno dei passi essenziali all’accelerazione dell’innovazione e all’evoluzione del domani”, conclude Fabiola Pellegrini, Co-fondatrice di Klecha&Co.

