Intelligenza artificiale, Avanade nomina il Chief AI Officer: è Florin Rotar

Avanade rilancia sui servizi di Intelligenza artificiale e nomina Florin Rotar come primo Chief AI Officer. Non basta: l’azienda aderisce al nuovo programma AI Lab di Microsoft che punta a promuovere l’adozione responsabile dell’IA e a sostenere la crescita del Paese. Obiettivo, guidare i clienti attraverso la nuova tecnologia in modo responsabile, etico e sostenibile, fornendo esperienza, comprensione e competenze necessarie.

Chi è Florin Rotar

Florin Rotar assume l’incarico di Chief AI Officer per guidare la crescita e supportare i clienti nell’affrontare le sfide di uno scenario incentrato sull’Intelligenza artificiale. Florin, che in precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali – tra cui Chief Innovation Officer, Global Modern Workplace Lead e Global Digital Lead – avrà il compito di sviluppare la strategia globale dedicata all’AI e garantirne l’attuazione, aiutando i clienti ad accelerare il percorso per diventare AI First e mantenendo un’attenzione particolare per gli standard etici, la privacy e l’impatto sociale. Sarà inoltre responsabile della trasformazione dell’AI di Avanade, sfruttando le opportunità di mercato stimate a oggi in 135 miliardi di dollari.

AI, la nuova piattaforma informatica

“L’Intelligenza artificiale – dichiara Rotar – è diventata la nuova piattaforma informatica e ha il potenziale di reinventare intere funzioni e settori. Ci impone inoltre di ripensare la relazione e il coinvolgimento tra persone e tecnologia, analogamente a quanto avvenuto durante la rivoluzione industriale. Credo fermamente che essere AI First significhi mettere al primo posto le persone. Abbiamo l’opportunità di aiutare gli individui a realizzare il loro pieno potenziale e a diventare la versione migliore di se stessi, chiedendoci come la tecnologia e l’ingegno umano possano essere potenziati per ogni figura all’interno della propria organizzazione”.

AI e ricavi: le stime di crescita

Secondo la ricerca Trendlines di Avanade, l’85% delle organizzazioni prevede che l’Intelligenza artificiale favorirà la crescita dei ricavi nei prossimi 18-24 mesi, con un possibile aumento del fatturato globale annuo fino al 16%. Tuttavia, la velocità esponenziale di sviluppo di questa tecnologia metterà in difficoltà i leader aziendali nel comprenderne il suo pieno potenziale e nell’identificare competenze e risorse necessarie per la sua implementazione. Attraverso il nuovo ruolo di Chief AI Officer, Avanade offre la sua leadership e la sua profonda esperienza sulla piattaforma Microsoft per guidare i clienti in questo nuovo scenario.

Obiettivo un’innovazione responsabile

“Grazie al rafforzamento della nostra leadership, Avanade continuerà a guidare il mercato, traducendo i valori aziendali dei nostri clienti in linee guida e pratiche per promuovere l’innovazione responsabile – dice Roberto Chinelli, Data & AI Lead di Avanade Italia, Europa Centrale e Grecia -. Riteniamo che la realizzazione di valore grazie all’Intelligenza Artificiale non riguardi solo la tecnologia, un approccio AI First ha infatti come primo obiettivo quello di consentire alle persone di trarre il meglio da questa rivoluzione. Con i nuovi servizi di Intelligenza artificiale recentemente lanciati da Avanade, i nostri clienti potranno attivare strategie mirate e sfruttare i vantaggi di questa tecnologia per accelerare il business in modo sostenibile e responsabile”.

Il programma AI Lab di Microsoft

L’assetto aziendale di Avanade trova terreno fertile nel programma AI Lab appena lanciato da Microsoft e sviluppato in collaborazione con partner selezionati. L’obiettivo è promuovere le opportunità dell’Intelligenza artificiale generativa per imprese, Pubblica amministrazione, professionisti e studenti, massimizzare l’impatto positivo delle nuove tecnologie e sostenere un’adozione responsabile dell’IA generativa.

“Con Microsoft, stiamo realizzando una serie di percorsi studiati per i nostri clienti, volti a esplorare le possibilità dell’Intelligenza artificiale generativa rapportate alle proprie sfide di business, di conoscere i casi d’uso che abbiamo già sviluppato e trarre vantaggio dalle sessioni di coaching per executive e c-level organizzate dai nostri specialisti – dice ancora Chinelli -. Avanade è stata in prima linea con Microsoft nella sperimentazione in quest’ambito e l’adesione all’AI Lab è la naturale evoluzione del nostro comune impegno per un approccio responsabile all’IA generativa”.

