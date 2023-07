Intelligenza artificiale: come costruire una strategia vincente

Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, oggi dovrebbe pensare all’intelligenza artificiale. L’AI sta passando dalla fase “auto-pilot”, in cui si trattava di strumenti ristretti e mirati che utilizzano modelli di apprendimento automatico per fare previsioni, raccomandazioni e automatizzare, alla fase “copilot”, in cui vi è un’enorme opportunità di rivoluzionare il modo in cui quasi tutto viene svolto. I leader che abbracciano l’AI ora e si attivano per comprenderla, sperimentarla e immaginare come può risolvere problemi difficili, gestiranno aziende che prosperano in un mondo di intelligenza artificiale.

Lo afferma Christopher Young, Executive Vice President, Business Development, Strategy & Ventures di Microsoft, proponendo una “guida” a servizio delle aziende che desiderano costruire una strategia vincente attraverso l’AI.

Necessaria una strategia “step by step”

Ma da dove iniziare? “Quasi ogni giorno parlo con leader aziendali che si pongono domande importanti sul potenziale dell’AI – scrive Young -. Indipendentemente dal punto in cui vi trovate nel vostro percorso verso l’AI, è compito di ogni leader abbracciare questo momento unico e trarre vantaggio da questa potente tecnologia. Se non siete sicuri di come iniziare o di come andare avanti, non siete soli. Come per qualsiasi esercizio di pianificazione aziendale, pensate alla vostra strategia di AI per fasi. Abbracciate l’agilità e il cambiamento e mantenete una mentalità di apprendimento continuo, calibrando e regolando il vostro piano di gioco man mano che procedete”.

WHITEPAPER Ottimizzare i processi per risparmiare risorse: tutto quello che puoi fare con RPA Intelligenza Artificiale Robotica

Iniziare sperimentando

Young spiega che “il modo migliore per conoscere l’AI è usarla. È raro che una tecnologia nuova e dirompente sia immediatamente accessibile. Questo è il caso. La maggior parte dei leader con cui parlo ha provato applicazioni AI popolari come ChatGpt o il nuovo Bing. Ci sono molte altre opzioni, ma il punto è che bisogna essere curiosi: provate ad applicarla a qualsiasi compito vi si presenti davanti e vedete cosa è in grado di fare e cosa no. Utilizzatelo per generare domande per un colloquio, per scrivere un promemoria, per ricercare e riassumere un argomento che volete approfondire o per ottenere spunti di riflessione per un documento. Utilizzando e sperimentando l’AI, sarete in una posizione migliore per immaginare come potrebbe essere utilizzata nella vostra organizzazione e probabilmente saprete meglio di chiunque altro dove esistono opportunità e potenzialità“.

Implementazione per la produttività

Quando si parla di produttività, i copiloti AI possono essere distribuiti o integrati nelle applicazioni per assistere o semplificare determinate attività. A meno di due anni dal suo lancio, Copilot di GitHub sta già scrivendo il 46% del codice sul suo repository e aiuta gli sviluppatori a codificare fino al 55% più velocemente. “Immaginate cosa fanno gli sviluppatori con questo tempo extra – scrive Young -. Tre utenti su quattro dicono che li aiuta a risparmiare energia mentale e a concentrarsi su un lavoro più soddisfacente. Detto in altro modo: creare cose nuove e risolvere nuovi problemi”.

Consideriamo i flussi di lavoro e le attività basate sui processi di un’azienda, come le buste paga, l’on-boarding o il supporto dell’help desk IT. Sono tutti processi ripetibili e basati su regole che possono essere ottimizzati con l’AI. Questo è il motivo alla base di un’intera nuova categoria di software di intelligenza artificiale in grado di gestire le attività manuali e di rimodellare molti processi aziendali.

Ridurre il tempo necessario per le operazioni

Ma c’è un altro modo di pensare all’AI per la produttività – fa notare Young -: il tempo. “Se vi occupate di rilevamento delle frodi o siete analisti della sicurezza, il tempo può essere la vostra più grande risorsa o la vostra più grande sfida. Se riuscite a ridurre il tempo necessario per setacciare un gran numero di informazioni ricche di dati e sensibili al tempo, sarete già più bravi ed efficaci nel vostro lavoro”.

Trasformare le esperienze

Oggi l’intelligenza artificiale sta già influenzando il modo in cui le aziende offrono esperienze migliori, più veloci, più efficienti o del tutto nuove, dal testo predittivo sul telefono ai chatbot sui siti web alle ricerche suggerite quando si apre un browser.

Anche nelle sue fasi iniziali, l’AI sta migliorando l’esperienza dei dipendenti.

“Una recente indagine di Microsoft ha rilevato che l’89% dei dipendenti e dei responsabili delle decisioni aziendali che hanno accesso all’automazione e agli strumenti basati sull’AI si sentono più soddisfatti – scrive Young -. Questo perché possono dedicare il loro tempo al lavoro che conta davvero. Nove su dieci hanno dichiarato di volere l’opportunità di applicare le soluzioni di AI a un numero ancora maggiore di compiti e attività. Vedo che questo sta già accadendo in alcune delle organizzazioni con cui lavoro. Stanno perseguendo un’IA più avanzata in casi d’uso come l’assistenza clienti, l’assistenza alla scrittura o l’estrazione e la classificazione dei dati. Il filo conduttore di ognuno di questi casi è l’utilizzo dell’AI per sfruttare le risorse o le informazioni già in vostro possesso per trasformare le esperienze delle persone”.

Costruire nuove cose

Ma come si può usare una nuova cosa per fare davvero cose nuove? Questa è la sfida che i leader aziendali devono affrontare in questo momento, “ed è difficile”, afferma Young. “La risposta inizia con l’integrazione dell’AI nell’organizzazione e l’iterazione da lì. Perché se da un lato l’AI consentirà alle persone e alle organizzazioni di ottenere di più, dall’altro siamo solo all’inizio della definizione di cosa significhi “di più”. Ma per andare avanti, dobbiamo creare le condizioni che ci aiutino a scoprire ciò che verrà dopo”.

Uno degli aspetti più interessanti dell’utilizzo dell’IA per essere più efficienti, sia che si tratti di utilizzare l’IA generativa per ottenere idee o per condurre ricerche, è che permette di pensare più profondamente a un concetto o a un problema che si sta cercando di risolvere. “Non è difficile immaginare come questo livello di sforzo concentrato permetterà alle aziende di sviluppare più rapidamente soluzioni veramente nuove e innovative e di sfruttare l’effetto valanga di questa velocità”, spiega Young.

Privilegiare la sicurezza e l’AI responsabile

Una cosa è certa, fa notare l’analisi: “Non riusciremo a realizzare il pieno potenziale dell’AI senza salvaguardare la sicurezza. La tecnologia è sempre stata un acceleratore e un facilitatore. L’AI non è diversa, ma presenta dei rischi potenziali che devono essere gestiti”.

Per qualsiasi azienda, il successo delle iniziative di AI responsabile dipende da almeno tre fattori. In primo luogo, è necessaria una leadership impegnata e coinvolta. In secondo luogo, le aziende devono creare modelli di governance inclusivi e linee guida attuabili. Infine, devono investire nell’AI responsabile sotto forma di nuovi sistemi di progettazione, incubazioni guidate dalla ricerca e persone che garantiscano la messa in pratica dei principi dell’AI responsabile. “In Microsoft abbiamo centinaia di persone che lavorano su questo tema e per molti di loro è un lavoro a tempo pieno – scrive Young -. Inoltre, abbiamo adottato la mentalità secondo cui l’utilizzo responsabile dell’AI è una responsabilità che tutti condividiamo, indipendentemente dal ruolo che ricopriamo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA