Intelligenza artificiale per il retail: la suite “componibile” by Sap

Sarà l’intelligenza artificiale ad aiutare le aziende retail a ottimizzare i processi di business e promuovere la redditività e la fidelizzazione dei clienti. Merito della serie di nuove funzionalità lanciate da Sap: dalla pianificazione alla personalizzazione, questi strumenti forniranno ai retail insight completi sui clienti e analisi per adattarsi e prosperare in un contesto di rapidi cambiamenti.

“Queste funzionalità per il settore retail basate sull’AI si fondano sulla strategia di intelligent customer experience (Cx) di Sap, che offre alle imprese funzionalità profondamente integrate per abilitare i loro processi di business e customer journey più importanti” dichiara Ritu Bhargava, presidente e Chief Product Officer, Industries and Cx di Sap. “L’architettura componibile di Sap sblocca il potenziale creativo dei retailer, consentendo loro di scegliere le funzionalità ritagliate su misura per le loro specifiche esigenze, innovare rapidamente, rispondere alle richieste del mercato, e in ultima analisi potenziare una crescita redditizia”.

Verso esperienze più intelligenti e personalizzate

Le nuove funzionalità mirano a fornire soluzioni retail end-to-end. L’AI è affidabile se lo sono anche i dati che la alimentano e la capacità di Sap di integrare i dati esperienziali e operativi in tutta l’organizzazione consente alle aziende di prendere decisioni più approfondite e basate sull’AI. Questa integrazione produce esperienze più intelligenti e personalizzate per i clienti.

“Oggi, è fondamentale poter disporre di insight in tutta l’organizzazione, motivo per cui Swarovski ha continuato ad adottare e affidarsi alle soluzioni end-to-end di Sap, per collegare tutti i processi di business”, chiarisce Lea Sonderegger, chief digital officer e chief information officer di Swarovski. “Grazie all’utilizzo del software Sap, abbiamo ottenuto la flessibilità e la sicurezza necessarie per sostenere l’innovazione continua, il che ci offre una base costante per coltivare la fidelizzazione dei clienti Swarovski in tutti i punti di contatto e innovare per creare customer experience uniche”.

L’importanza di funzioni end-to-end

“I retailer e i brand che conseguono crescita e redditività nell’economia di oggi sono in grado di combinare ricchi dati aziendali e applicazioni di AI integrate che consentono a tutte le persone in tutta l’organizzazione di offrire esperienze sorprendenti e personalizzate al cliente giusto, sul canale giusto, al momento giusto”, puntualizza Leslie Hand, vicepresidente del gruppo, Retail & Financial Insights di Idc. “Idc prevede investimenti più aggressivi da parte dei retailer di quanto non abbiamo visto negli anni scorsi e lavorare con un partner strategico che comprenda e sia in grado di fornire funzionalità end-to-end è essenziale per i clienti”.

Le novità

Ecco una panoramica di alcune delle nuove funzionalità.

Sap Predictive Demand Planning

Questa soluzione fornirà alle aziende retailer previsioni della domanda più accurate e a più lungo raggio su tutti i canali utilizzando un modello di domanda di autoapprendimento. Oltre a consentire calcoli scalabili, efficienti in termini di costi e volumi elevati, offrirà previsioni precise e identificherà e prenderà in considerazione automaticamente una varietà di fattori sulla domanda e i dati esterni. La soluzione fornirà app per la configurazione, l’analisi, le variazioni e le simulazioni delle previsioni e offrirà avvisi intelligenti indicando motivi e raccomandazioni.

Sap Predictive Replenishment

Sap sta aggiungendo funzionalità per il riapprovvigionamento del punto vendita alla sua soluzione Sap Predictive Replenishment con un approccio suddiviso in fasi. La nuova funzionalità permetterà di riapprovvigionare il magazzino nei punti di vendita e nei centri di distribuzione per una catena di fornitura multilivello ottimizzata grazie a momenti di pianificazione flessibili. Considererà la volatilità della domanda, gli obiettivi di business, le regole e i vincoli per determinare le quantità d’ordine ottimali con le stime di costi più bassi. La funzionalità migliora l’efficienza di evasione e la puntualità delle consegne fornendo ai responsabili della pianificazione uno strumento centrale per creare modelli di ordini e consegne per i flussi di prodotti all’interno della rete di fornitura.

Esempio di caso d’uso: il responsabile di una catena di alimentari vuole definire un approccio altamente automatizzato per riordinare lo yogurt in modo da ridurre i costi e gli sprechi e migliorando al contempo il servizio clienti. Le nuove soluzioni Sap possono prevedere e programmare automaticamente gli ordini di riapprovvigionamento con le quantità corrette per le i negozi giusti, mantenendo bassi i costi. Gli utenti aziendali possono rivedere e accettare raccomandazioni intelligenti, trasferirle al sistema di approvvigionamento per creare ordini d’acquisto, gestire eventuali problemi, risolverli rapidamente ed evitarli in futuro.

Sap Order Management for sourcing and availability

Grazie a questa soluzione, ora disponibile, le aziende possono determinare le strategie ottimali di approvvigionamento per garantire la soddisfazione dei clienti e ridurre al minimo i costi di evasione degli ordini. Gli utenti aziendali possono configurare strategie a sostegno dei propri obiettivi, inclusi tempi di consegna, capacità utilizzata, costi di spedizione e ordini, quindi eseguire simulazioni per testare le strategie prima di adottarle.

Sap Order Management foundation

Con questa soluzione, ora disponibile, gli utenti aziendali possono creare flussi di ordini per tutti i canali che rispondono a tipici eventi, come ad esempio attività di blocco di una frode, consegna o prelievo presso un punto di vendita, utilizzando uno strumento di automazione del workflow di facile utilizzo e drag-and-drop. Inoltre, i retailer possono personalizzare i trigger degli eventi in base ai loro processi di business e le azioni corrispondenti possono avvenire all’interno del sistema di gestione degli ordini o del sistema di customer engagement.

Esempio di caso d’uso: un rivenditore di caffè offre ai propri clienti aggiornamenti in tempo reale sull’evasione degli ordini. Sap Order Management foundation garantisce un funzionamento snello, che si coordina in modo efficiente con gli insight richiesti per soddisfare le esigenze dei clienti, anche in casi complessi che includono diversi articoli, quali abbonamenti, ritiro in negozio e approvvigionamento di accessori. Sap Order Management for sourcing and availability offre anche una visione centralizzata del magazzino per garantire che la domanda dei clienti sia sempre soddisfatta.

Integrazioni TikTok e LinkedIn per annunci digitali

La piattaforma Sap Emarsys Customer Engagement integra ora TikTok e LinkedIn per annunci digitali mirati. I responsabili marketing hanno la possibilità di segmentare i clienti, gestire rapidamente i lead, ottimizzare la spesa pubblicitaria, massimizzare l’acquisizione e la fidelizzazione, migliorare l’esperienza omnicanale e creare relazioni di fiducia per crescere. I retailer possono facilmente creare, sincronizzare ed espandere i loro target; connettersi con i consumatori sui canali social preferiti; integrare le campagne con annunci personalizzati su TikTok e LinkedIn per la conversione; e utilizzare gli insight basati sui dati per convertire i lead e coinvolgere nuovamente i clienti a rischio

