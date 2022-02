Intelsat e Sky Perfect Jsat insieme per la connettività a bordo aerei - CorCom

Intelsat e Sky Perfect Jsat hanno stabilito un accordo di collaborazione che ha l’obiettivo di offrire servizi di connettività in volo per le compagnie aeree per il Giappone e l’Asia. L’intesa prevede che Intelsat metta a disposizione la propria rete ad alta velocità, sia terrestre sia satellitare, che è la più estesa al mondo.

L’accordo estende e potenzia un partnership già esistente che ha dato ottimi risultati per Japan Air Lines (Jal) per una tipologia di servizi che presenta interessanti prospettive di business. Da parte sua, Intelsat è stata nominata Best Inflight Wi-Fi Services dalla rivista Global Traveller Magazine e punta a rafforzarsi ulteriormente con un investimento iniziale di 2 miliardi di dollari per costituire la prima rete globale di satelliti definiti da software del mondo. Il progetto prevede la messa in orbita di una flotta di satelliti di nuova generazione, capace di offrire servizi di connettività in volo ad elevata qualità per dare ai passeggeri delle compagnie aeree un’esperienza paragonabile a quella ottenibile viaggiando a terra.

Sky Perfect Jsat Corporation è l’operatore satellitare più grande dell’Asia e può contare su una flotta di 16 satellite. È l’unico fornitore di servizi a poter fornire per il Giappone sia la trasmissione tv multicanale a pagamento sia servizi di comunicazione satellitare per i quali è presente anche in Asia, Oceano Indiano, Russia, Medioriente, Ocena Pacifico e Nord America. Inoltre ha Sky PerfecTV!, una piattaforma di contenuti di intrattenimento con circa 3 milioni di abbonati e fornisce infrastrutture di comunicazione per la comunicazione mobile, i governi, le società di aviazione, navigazione ed energetiche e infine per la gestione dei disastri naturali.

“Jsat continua ad essere un partner importante di Intelsat. Abbiamo collaborato per molti anni – ha detto Adam Troy vice presidente Business Development Network Partnerhips di Intelsat – sin dai tempi del nostro satellite in joint-venture, Horizons-1. Sappiamo di poter contare sul supporto di Jsat, per servire i bisogni dei nostri clienti in molteplici settori di mercato, aumentando la nostra rete satellitare globale. Questa capacità in particolare, permetterà ad Intelsat di continuare a fornire i migliori servizi di connettività in volo in Giappone anche per gli anni a venire”.

“Abbiamo avuto un rapporto di collaborazione di lungo corso con Intelsat, a partire dal satellite Jcsat-5A del servizio Intelsat per Japan Airlines” ha detto Teruo Yamashita, presidente Global Business Group di Sky Perfect Jsat Corporation. “Visto che il traffico aereo continua a crescere in Giappone e Asia, espandere la nostra collaborazione con Intelsat era una soluzione logica”.

