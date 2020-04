Istat: senza pc una famiglia su tre: “Studenti penalizzati”

Pochi computer in Italia per un’efficace scuola digitale, nell’Italia dell’isolamento da Coronavirus. Quasi una famiglia su tre in Italia non può contare sulla presenza di pc o tablet in casa, ma la quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore. Inoltre solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet.

Lo rivela un’indagine dell’Istat riferita periodo 2018-2019, secondo cui nel Mezzogiorno il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa (rispetto a una media di circa il 30% nelle altre aree del Paese) e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun componente.

Pc e tablet a casa, penalizzato il Sud

Emerge che il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 anni non ha un computer o un tablet a casa, e la quota raggiunge quasi un quinto al Sud dove vivono 470mila ragazzi. Solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile almeno un computer per ogni componente.

Nel 2019, tra gli adolescenti di 14-17 anni che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi, due su 3 hanno competenze digitali basse o di base mentre meno di tre su 10 (pari a circa 700mila ragazzi) si attestano su livelli alti.

Consumi culturali dei giovanissimi

Ampliando il raggio dei consumi culturali dei giovanissimi, l’Istat registra che il 52,1% dei bambini e ragazzi di 6-17 anni, nell’ultimo anno ha letto almeno un libro nel tempo libero. L’abitudine alla lettura interessa oltre il 60% di bambini e ragazzi di 6-17 anni residenti al Nord e il 39,4% di quelli del Sud.

