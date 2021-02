Più visibilità sul Web per le Pmi: la nuova sfida di Italiaonline e Visable - CorCom

Italiaonline e Visable rinnovano per altri tre anni la loro partnership: continueranno a lavorare insieme per offrire alle imprese la migliore visibilità sul mercato, al prezzo più contenuto. La Internet company italiana e la società specializzata nell’offerta alle Pmi di un’alternativa digitale per la presentazione online dei loro prodotti uniscono così le forze per andare incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese che in tutta Europa si trovano ad affrontare tagli al budget di marketing a causa dell’emergenza causata dalla pandemia, e si stanno orientando sempre più a pianificare investimenti online. A dimostrarlo ci sono tra l’altro i dati di un sondaggio realizzato da Visable con YouGov nel luglio 2020, da cui emerge che circa il 48% delle Pmi nella regione dei Paesi europei di lingia tedesca ha dichiarato che aumenterà la spesa di marketing digitale nel 2021, per recuperare online le lead che non hanno potuto e non potranno generare nelle fiere o col contatto diretto con i potenziali clienti finché dureranno le limitazioni dovute alla pandemia.

Il discorso però della visibilità online rimarrà centrale anche una volta che l’emergenza sarà passata, in sostanza non si tratta più di un “nice to have” ma di un requisito sempre più importante per raggiungere i decisori: proprio per questo sono in costante crescita le ricerche sulle piattaforme B2B, come Europages e wlw, entrambe parte del brand Visable, che raggiungono circa 4 milioni di acquirenti professionali ogni anno.

“La decisione di continuare la nostra collaborazione con Visable è radicata nella nostra lunga e proficua partnership e nella fiducia negli eccezionali prodotti e servizi che Visable fornisce”, afferma Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline.

“Sia Italiaonline che Visable sono spinti da un obiettivo comune, che è quello di aiutare le aziende ad aumentare la loro visibilità online e a raggiungere i loro target nel modo più efficace ed efficiente possibile”, aggiunge Tarik Zahzah, head of partnerships di Visable.

