L’Ad di Italgas Paolo Gallo incontra il co-fondatore di LinkedIn Allen Blue

Innovazione, trasformazione digitale delle reti e dei processi aziendali, e potenzialità per il business derivanti dall’adozione dei social network: questi i temi al centro dell’incontro a Milano fra l’amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo e il co-fondatore di Linkedin Allen Blue, in Italia per una due-giorni di appuntamenti.

Italgas sta spingendo molto sull’innovazione tecnologica e al rafforzamento continuo del digital mind-set delle risorse umane. E ha messo sul piatto oltre 500 milioni di investimenti, destinati allo sviluppo e al miglioramento del servizio, all’efficienza energetica e all’innovazione tecnologica, nonché alla creazione di una digital factory, che da novembre 2018 “è il motore della trasformazione digitale dei processi aziendali”, evidenzia l’azienda.

A marzo 2018 Italgas ha acquisito Seaside, energy company specializzata nell’offerta di servizi digitali, grazie alle competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning. Con sede a Bologna, Seaside serve un portafoglio di oltre 400 clienti in Italia operando in diversi settori, dalla grande industria alle Pmi, dal terziario alla PA.

E sempre a marzo dello scorso hanno ha siglato un importante accordo triennale con Microsoft che prevede la migrazione del datacenter su Azure e l’adozione di Office 365. Obiettivo: maggiore competitività, sostegno alla strategia di sviluppo aziendale e apertura alle nuove prospettive legate a Industrial IoT e Artificial Intelligence.

@RIPRODUZIONE RISERVATA